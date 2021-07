Každý čtvrtý se nechce očkovat. Přesto odmítačů postupně ubývá, důvody ke vzdoru jsou různé

Očkovat se naopak nechá 35 pct lidí, sedm procent váhá. Ostatní už v době průzkumu měli alespoň první dávku očkování. Podle dvou třetin občanů by antigenní testování mělo být i nadále pro všechny hrazeno každé tři dny.



Lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat, jako nejčastější důvod uváděli nedůvěru k očkování jako takovému. Dalším důvodem je to, že vakcína podle nich byla vyvinuta příliš rychle a není tak dostatečně otestovaná. Mají také obavy z vedlejších účinků očkování nebo dlouhodobých následků. Rozhodně se nenechá očkovat desetina lidí, 13 procent uvedlo, že se spíše nenechá.



Ve věku nad 60 let očkování odmítá 14 procent lidí, dvě procenta rozhodnuta nejsou. Ve věkové skupině 45 až 59 let vakcínu odmítá 26 procent lidí a šest procent váhá. Z lidí mezi 30 až 44 roky věku se očkovat nechce 25 procent a osm procent se zatím nerozhodlo. Také mezi dvacátníky se nechce naočkovat čtvrtina respondentů, desetina není rozhodnuta. V nejmladší generaci tři z deseti o očkování zájem nemají a asi čtvrtina zatím neví, jestli se nechá očkovat.

Naopak ti, kteří se chtějí nechat očkovat, případně už naočkovaní jsou, jako nejčastější důvod svého rozhodnutí uváděli, že chtějí zůstat zdraví, ochránit se před nemocí covid, ze které mají obavy, nebo že chtějí zamezit závažnému průběhu této nemoci. Rozhodně se chce nechat očkovat 19 procent lidí a spíše 16 procent. Mezi lidmi, kteří se rozhodně chtějí nechat očkovat nebo již očkovaní jsou, je více dotázaných s vysokoškolským vzděláním.

V první polovině června 69 procent lidí souhlasilo s tím, že antigenní testování by mělo být i nadále pro všechny hrazeno každé tři dny. Podle 57 procent občanů by vstup na hromadné akce měl být umožněn pouze lidem, kteří jsou očkovaní nebo otestovaní. K naprostému uvolnění cestování se lidé stavěli spíše odmítavě, pro volné cestování se vyslovilo 29 procent dotázaných, proti bylo 64 procent.

CVVM průzkum provedlo mezi 29. květnem a 13. červnem mezi 957 respondenty staršími 15 let. Vláda 19. července rozhodla, že se preventivní testy na covid nebudou od 1. září hradit ze zdravotního pojištění. Výjimku budou mít děti do 12 let, protože pro ně zatím není dostupné očkování. Testy budou i nadále hrazeny také lidem, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a těm, kteří už s očkováním začali, ale nemají ho dokončené.