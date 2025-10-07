Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu

  14:29
Kriminalisté vyšetřují velmi závažný incident v Kolíně, kde se v tamním bytě zřejmě odehrála rodinná tragédie. Policisté zde nalezli mrtvého člověka, podle informací iDNES.cz šlo o nezletilé dítě, a těžce zraněnou ženu. Tu záchranáři letecky transportovali do nemocnice.

„V dopoledních hodinách jsme z důvodu oznámení obavy o život a zdraví rodinných příslušníků ve spolupráci s hasičským sborem přistoupili k násilnému vstupu do jednoho z bytů v Kolíně. Uvnitř něj se nacházely dvě osoby; jedna bez známek života, druhá vážně zraněná, která je nyní v péči záchranné služby Středočeského kraje,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Kriminalisté v Kolíně prověřují okolnosti rodinné tragédie. Po oznámení rodinných příslušníků došlo k vniknutí do jednoho z bytů, kde se nacházely dvě osoby, jedna bez známek života a jedna těžce zraněná žena. (7. října 2025)
„Na místě jsou již krajští kriminalisté, kteří budou zjišťovat, k čemu v bytě došlo a veškeré okolnosti události,“ dodala Suchánková.

Podle spekulací obyvatel Kolína zemřelo malé dítě; jisté je však jen to, že těžce zraněná je žena.

„K těmto informacím se vyjadřovat nemohu, nicméně mohu potvrdit, že jsme na místo tragédie vyslali posádku záchranářů s lékařem a vrtulník,“ sdělila pro iDNES.cz krajská mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková.

„Těžce zraněnou pacientku lékař zaintuboval, napojil na umělou plicní ventilaci a následně byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ informovala Nováková, povahu zranění však nespecifikovala. „Vzhledem k úmrtí druhé osoby, jejíž věk sdělit nemohu, byl k případu vysláni i koroner.“

„Na žádost policistů jsme zajistili otevření dveří do bytu,“ okomentovala zapojení hasičů mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Sýkora Fliegerová.

Podle informací redakce se žena pokusila o sebevraždu. Zda dítě předtím usmrtila, nebo zemřelo přirozenou smrtí či na následky zranění, zůstává nejasné. Dům, v němž k tragédii došlo, stojí nedaleko kolínské nemocnice.

„Případ je v samém počátku prověřování, nicméně z prvotních zjištění zatím nevyplynulo, že by veřejnosti hrozilo nebezpečí ze strany další osoby,“ doplnila za policii Suchánková.

