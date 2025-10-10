„Policisté eskortovali obviněnou ženu na Okresní soud v Kolíně, kde probíhalo vazební zasedání. Na něm bylo rozhodnuto, že žena bude umístěna do vyšetřovací vazby, a to z důvodu, aby se nevyhýbala trestnímu stíhání a aby trestnou činnost neopakovala,“ uvedla Suchánková.
Policisté s hasiči v úterý dopoledne do bytu v Kolíně vstoupili násilně, protože oznamovatel vyjádřil obavy o život a zdraví rodinných příslušníků. Na místě našli těžce zraněnou ženu a dalšího člověka bez známek života. Ve středu uvedli, že obětí bylo nezletilé dítě.
Policisté z činu obvinili matku dítěte, kterou našli těžce zraněnou na místě tragédie. Ženu ve čtvrtek propustili z nemocnice.
Ve Středočeském kraji jde letos o třináctý případ vraždy včetně pokusů, kriminalisté všechny činy objasnili, uvedla policie.