Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Obvod chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lokalitu si chce ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.
Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod následně začal s likvidací vyprázdněných domků. Obyvatelé, kterých v lokalitě stále žije zhruba padesát, s tím ale nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.
„Telefonoval nám zhotovitel demoličních prací, které tady probíhají, že skupina aktivistů vystoupala na střechu jednoho z domů, kde vyjadřují svůj názor. My to respektujeme, je tam v tuto chvíli pět lidí. Za nás je to samozřejmě nepříjemná situace. Nechceme, aby z toho domu třeba spadli, navíc je poměrně zima, tak doufáme, že se jim nic nestane a sami sebe neohrozí,“ uvedl starosta ostravského obvodu Hujdus.
Dodal, že obvod kontaktoval policii a požádal ji o pomoc. „Dům v tuto chvíli zůstane tak, jak je. Vůbec nevím, co bude následovat, ale nemáme v plánu tu situaci eskalovat. Naopak jsem se sem přijel podívat, chtěl jsem s místními promluvit, ale tady to spíše eskalují ti lidé dole,“ podotkl Hujdus.
„Situaci na místě monitorujeme a jsme v kontaktu s majitelem nemovitosti, který věc prozatím nechce řešit. Jsme připraveni zakročit v případě, že by docházelo k ohrožení života či zdraví, anebo v případě ničení soukromého majetku,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
„Nad rámec tohoto nasazení jsme dosud zjistili poškození zámku pracovních strojů – dvou bagrů, což jsme zadokumentovali a budeme se věcí dále zabývat,“ doplnila.
Dvířka s olejem v zámcích strojů
Starosta doplnil, že nasmlouvaná firma nyní pracuje v jiné části osady. „Bohužel máme informace, že jim byly poškozeny i nějaké stroje a vznikla nějaká škoda na zařízení. To už ale firma bude řešit v rámci pojistky a komunikace s kompetentními orgány,“ řekl starosta.
Kolonie Bedřiška
Vojtěch Jech z demoliční firmy uvedl, že když ráno přišli ke strojům, tak v zámcích byla dřívka napuštěná olejem, aby nabobtnala. „To mi už přijde šílené a je to nehoráznost. Museli jsme dveře odmontovat a bude to muset někdo zaplatit,“ konstatoval.
Doplnil, že samozřejmě každý má právo na svůj názor. „Když někdo chce vylézt na střechu, tak dobře, i když to je nestandardní. Ale ničit cizí majetek, to rozumní a slušní lidé nedělají,“ zdůraznil pracovník firmy.
Dopis prezidentovi
Obyvatelé Bedřišky v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky žádají o pomoc při záchraně osady také prezidenta Pavla a zmocněnkyni Šimáčkovou Laurenčíkovou. Za jejich přítomnosti by rádi jednali s vedením města a obvodu. Obyvatelé to uvedli v dopise, který má IDNES.cz k dispozici.
„Vedení městské části komunikuje jako důvod vystěhování rodin z osady špatnou infrastrukturu a havarijní stav objektů. Městem zadaný posudek, který toto tvrdí, se ale rozchází s výsledky soudně-znaleckého posudku, který jsme si nechali vypracovat. V něm jsou domy shledány jako vyhovující. Alarmující je nadto skutečnost, že jsou nájemní smlouvy v naší osadě ukončovány přednostně romským rodinám, a to bez relevantního důvodu,“ uvedli obyvatelé v dopise.
„Starosta bourá i zdravé baráky, vůbec nechápeme, proč to dělá. Chce to tady zničit, hodně lidí už dostalo strach a radši se vystěhovalo,“ podotkla například Helena Palhošová.
Lidé také připomněli, že několikrát nabízeli městu, že celou lokalitu odkoupí, vytvoří sociální bytové družstvo, domy na vlastní náklady opraví a budou se starat o další rozvoj lokality a komunity. V dopise kritizují i samotný způsob demolice. Staveniště jsou podle nich nezabezpečená a přímo ohrožují komunitu.
„V důsledku nekvalifikovaného postupu demoliční firmy, objednané vedením městského obvodu, pravděpodobně ve velmi zrychleném režimu, došlo k přerušení dodávek elektrické energie a k prokopnutí vodovodního řádu. Demoliční firma způsobila poškození uchycení elektrického vedení, způsobila tak nebezpečný stav,“ doplnili obyvatelé.
Bývalá hornická kolonie Bedřiška stojí v Plzeňské ulici v ostravském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
