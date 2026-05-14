Na dálnici D1 před Brnem stojí kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

  16:16
Na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy se ve čtvrtek odpoledne utvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Příčinou je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. O situaci informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na síti X.

ilustrační snímek | foto: Ředitelství silnic a dálnic

„Ve 14:00 navíc došlo na 194. kilometru ve směru na Ostravu k nehodě osobního a nákladního vozidla, následky byly rychle odstraněny,“ uvedlo ŘSD.

Podle dálničních webových kamer je kolona místy přerušovaná. Nákladní vozy stojí v pravém jízdním pruhu, levý jízdní pruh by měl být volnější.

Kolony kamionů především ve čtvrtek a v pátek od Prahy ve směru na Brno nejsou ničím neobvyklým, nebývají ale tak dlouhé. Ve směru na Brno zase takto stávají kamiony v pondělí a v úterý z druhé strany od Vyškova.

