Na dálnici D1 před Brnem stojí kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

„Ve 14:00 navíc došlo na 194. kilometru ve směru na Ostravu k nehodě osobního a nákladního vozidla, následky byly rychle odstraněny,“ uvedlo ŘSD.
Podle dálničních webových kamer je kolona místy přerušovaná. Nákladní vozy stojí v pravém jízdním pruhu, levý jízdní pruh by měl být volnější.
Kolony kamionů především ve čtvrtek a v pátek od Prahy ve směru na Brno nejsou ničím neobvyklým, nebývají ale tak dlouhé. Ve směru na Brno zase takto stávají kamiony v pondělí a v úterý z druhé strany od Vyškova.
Kolona kamionů na D1 před Brnem dosahuje délky až 50 kilometrů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz