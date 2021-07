Komisaři z autoškol vyhlásili stávku na dobu neurčitou, ministerstvo prý ignoruje jejich požadavky

Praha Zkušební komisaři pro autoškoly v pondělí vyhlásili zatím časově neomezenou stávkovou pohotovost. Důvodem je jejich nespokojenost s kroky ministerstva dopravy, které podle nich dlouhodobě ignoruje jejich požadavky. Komisaři chtějí především změny v procesu vzdělávání a státního dozoru.

Do pondělí odpoledne do akce zapojilo zatím asi 110 komisařů, tedy zhruba čtvrtina z celkového počtu. ČTK to řekl mluvčí Asociace zkušebních komisařů ČR Jan Bajgar. Ministerstvo už v pátek výtky odmítlo s tím, že s komisaři pravidelně jedná a jejich zástupci byli zapojeni i do vytváření nové legislativy.

Asociace avizovala vyhlášení stávkové pohotovosti v minulém týdnu. Do dnešních zhruba 15:00 se k ní zapojilo přes 110 komisařů. Ti dál pracují, ale zároveň prostřednictvím připravených letáků informují veřejnost o současném stavu a svých výtkách vůči ministerstvu. Podle Bajgara je pohotovost zatím časově neomezená, komisaři nyní chtějí jednat s ministerstvem. Pokud by nenastal posun, jsou podle Bajgara komisaři připraveni ke stávce. Termín, do kterého by chtěli dosáhnout dohody, zatím stanoven nemají.

„Jednání, která byla vedena několik let, nepřinesla žádný vývoj v diskutovaných tématech. Pracovníci ministerstva dopravy evidentně nechtějí nebo neumějí přijmout odpovědnost za činnost, která jim nepochybně náleží. Takovou činností by měl být především státní dozor ve věcech zkušebních komisařů. Nelze však opomenout ani naše školení a metodické řízení činností,“ vysvětlila asociace svůj postoj. Stát podle ní dlouhodobě porušuje i směrnice EU. Asociace proto žádá změny v procesu vzdělávání, které podle ní neodpovídá aktuálním trendům v Evropě. Současný systém komisaři označují za přežitý. Podle nich likviduje jejich obor a ohrožuje případný vstup nových komisařů.

Ministerstvo s kritikou nesouhlasí. „Není to pravda, pravidelně se s nimi scházíme a budeme scházet i nadále, jsou zapojeni v příslušných pracovních skupinách,“ řekl v pátek k výtkám asociace mluvčí ministerstva František Jemelka. Podle něj jsou zástupci komisařů členy pracovní skupiny autoškolství. „Například u změny nové legislativy byli od samého počátku až po její schválení. Přímo se podíleli na tvorbě konkrétních ustanovení, které odsouhlasili. Následně zástupce MD seznámil členy Asociace zkušebních komisařů na videokonferenci a obdrželi metodiku,“ uvedl mluvčí. Zároveň se podle něj komisaři účastní i dalších jednání a ministerstvo je pravidelně kontroluje. Úřad přitom spolupracuje i s policií.