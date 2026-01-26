Kdo nahradí Bobka? Dnes se rozhodne o novém řediteli pražské zoo

  8:53
Komise a rada města budou v pondělí rozhodovat o novém řediteli pražské zoologické zahrady. Do užšího výběru postoupili podle serveru Seznam Zprávy bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý pražský radní za Zelené Petr Štěpánek, bývalá zaměstnankyně Zoo Praha Lenka Poliaková a náměstek zoo Miroslav Machek, který je nyní pověřený vedením organizace.
Do nejužšího výběru na nového šéfa či šéfku pražské zoologické zahrady se dostali čtyři kandidáti. Zleva nahoře Miroslav Machek a Martin Bursík. Zleva dole Lenka Poliaková a Petr Štěpánek. | foto: koláž iDNES.cz

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. „Trhák jako gorily nebudou, i strašilky je...
Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek představil novou expozici Gobi (21. března...
Gorilí samička Moja oslavila v pátek 13. prosince dvacáté narozeniny. V pražské...
Mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch zdůraznil, že si velmi váží spolupráce...
6 fotografií

Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) odmítla výběrové řízení komentovat.

Komise, která radním doporučí nejvhodnějšího kandidáta, se sejde v deset hodin dopoledne. Její stanovisko ale není pro radu závazné. V 11:00 zasednou pražští radní.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Postupující pak podstoupili psychologické testy.

Někteří zaměstnanci obvinili bývalého ředitele Miroslava Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N.

Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, rezignoval ke konci října. V čele zoo stál od začátku roku 2010.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.

