K události došlo kolem devatenácté hodiny na pomezí ulic Komořanská a U Klubu, kde se nachází stejnojmenný podnik.
„Při manipulaci s plynovým hořákem se plyn nahromadil ve skříňce pod ním,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských policistů Richard Hrdina. Následně došlo k explozi a zranění několika zaměstnanců.
Vlivem exploze nedošlo k žádné destrukci. Výbuch zranil tři lidi, kteří byli předány do péče záchranářů, sdělil iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Na místě zasahoval inspektor provozu, rychlá lékařská pomoc, speciální vozidlo pro mimořádné události, tři sanitky rychlé zdravotnické pomoci a vozidlo zdravotnické dopravní služby.
„V péči máme tři pacienty mimo ohrožení života s popáleninami,“ uvedla během zásahu pražská záchranná služba na síti X
„Prostor jsme zkontrolovali termokamerou a detekčními přístroji,“ uvedl následně Řezáč před 20. hodinou s tím, že nebezpečí nehrozí a zásah je u konce.
Policie nyní zjišťuje přesnou příčinu a okolnosti události.
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