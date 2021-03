‚Nenapadlo mě shánět lůžko a kyslíkový generátor 14 dní dopředu.‘ Kompenzační pomůcky jsou rozpůjčované

Praha Někteří pacienti vyléčení z covidu potřebují i doma kyslíkové ventilátory a polohovací lůžka. Jsou ale rozpůjčované.

Osmdesátiletá maminka paní Martiny ležela kvůli covidu v jedné z pražských nemocnic. V pátek jí volali, že je maminka z covidu vyléčená a může jít domů. Protože je ale po oboustranném zápalu plic a navíc astmatička, doporučili Martině sehnat si oxygenový přístroj a polohovací lůžko, aby se o ní vůbec mohla postarat. „Na to se nepřipravíte. Když mi maminku vezli do nemocnice, tak by mě nenapadlo, že mám 14 dní dopředu shánět lůžko a kyslíkový generátor,“ svěřila se Martina.

Kapacity špitálů jsou přeplněné. Musejí se postarat o covidové i necovidové urgentní případy. Každé volné lůžko je dobré. Ve stejné situaci jako Martina se ocitlo už víc lidí. O takových případech se ale nemluví, takže na to nejsou připraveni pacienti ani jejich rodiny. „Většina hospitalizovaných pacientů se zápalem plic způsobeným nemocí covid-19 je propouštěna domů se známkami postižení plic. Někteří mají závažnější problémy s dýcháním a potřebují kyslík, který je zajištěn tak zvaným kyslíkovým koncentrátorem,“ potvrzuje mluvčí Fakultní Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.



Prázdné půjčovny

Kdo však o této situaci ví a pociťuje ji v praxi, jsou prodejny a půjčovny kompenzačních pomůcek, které zažívají nevídaný nápor. „Klienti se mi svěřují, že jim pouští příbuzné, protože uvolňují místa v nemocnicích. Takže pak narychlo potřebují sehnat polohovací lůžko, aby jim mohli poskytnout péči,“ uvedl Ondřej Koucký z půjčovny kompenzačních pomůcek DMA Praha.

Půjčovna disponuje zhruba 50 lůžky, zájem o ně je teď enormní a všechna jsou rozpůjčovaná. „Momentálně jsme ve stavu, kdy nemáme k dispozici nic. Čekáme, až se nějaké lůžko vrátí, abychom ho mohli zapůjčit dál. Mám i zpětnou vazbu od klientů, že to takhle je i jinde. Jsme třeba třetí čtvrtá půjčovna, kam volají,“ říká Koucký. Zapůjčení polohovacího lůžka vyjde zhruba na 1200 korun měsíčně. Zakoupení by stálo až třicet tisíc korun.

Větší poptávku mají i v půjčovně rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Rehakomp. „Polohovací lůžka máme všechna vypůjčovaná nebo rezervovaná. Oxygenerátor tady teď budeme mít jeden k dispozici od zítřka. Poptávka po těchto dvou komoditách je enormní,“ potvrdil v únoru Lukáš Kalivoda z Rehakompu s tím, že potenciální klienty musí posílat ke konkurenci. „Nové rezervace na lůžka už neděláme, zákazníky bohužel odkážeme jinam. Oxygenerátory se točí trochu častěji. Lidé nám je vrací. Nového zákazníka si dáme do pořadníku a jakmile oxygenerátor máme od někoho jiného vrácený, tak novému klientovi voláme. Samozřejmě se průběžně snažíme podle našich finančních možností doplňovat další,“ říká Kalivoda. Zapůjčení kyslíkového generátoru stojí dva až tři tisíce měsíčně, jeho koupě pak 17 až 32 tisíc korun.



„Když se dostaneme do situace, že máme všechna lůžka půjčená, tak máme dodavatele, kteří nám je během týdne dodají. Takže bych to nebrala jako nějakou krizovou situaci,“ uvedla Lenka Nemravová z půjčovny Medeos s tím, že zájem o lůžka je zvýšený. Půjčovny si musí pomoct samy.

Lůžko od pojišťovny

Ministerstvo jednorázovou pomoc neplánuje, protože zdravotní pojištěnec má za určitých podmínek na pomůcky právo. „Půjčovny kompenzačních pomůcek nenabízejí zdravotní služby, ale umožňují na základě živnostenského oprávnění krátkodobé zapůjčení zdravotnických prostředků za úplatu pro účely vyzkoušení si dané pomůcky či pro překlenutí období, kdy pojištěnec zdravotnický prostředek nemá. Například pokud dojde k prodlevě při schvalování předepsaného zdravotnického prostředku na poukaz,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Takový schvalovací proces přitom běžně trvá zhruba měsíc. „Lékař vám vystaví poukaz, který postupuje dál na zdravotní pojišťovnu. Tam musí revizní lékař a komise posoudit, jestli má pacient na pomůcku nárok. Když je poukaz schválen, pacient dostává lůžko zapůjčené od pojišťovny a neplatí nic. Schvalovací řízení trvá několik týdnů, zpravidla měsíc,“ vysvětlil Koucký. Situaci, kdy nemocnice pošle ze dne na den pacienta domů, to však nevyřeší.

Na druhou stranu se stále najdou i provozovny, které mají všech kompenzačních pomůcek dost a zvýšený nápor nezaznamenaly. Člověk ale musí hledat a mít štěstí. „Poptávka je srovnatelná, či spíše nižší než v jiné části roku,“ uvedla majitelka brněnské prodejny a půjčovny kompenzačních pomůcek Symetrie Jitka Turečková.