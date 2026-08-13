Volby 2026: Je účast ve volbách povinná? Může být volební právo omezené?

Autor:
  6:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Volby (ilustrační foto)

Volby (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

V pátek 9. října a v sobotu 10. října se uskuteční volby do místních zastupitelstev. Souběžně s nimi se v některých okrscích bude hlasovat i o nových senátorech. Kdo může v těchto volbách odevzdat svůj hlas? Je účast ve volbách povinná? Může být volební právo omezené?

Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat každý občan České republiky, který nejpozději 10. října 2026 dovrší věku 18 let, a má v obci trvalý pobyt. Hlasovat může rovněž občan jiného členského státu EU, který nejpozději 10. října 2026 dovrší věku 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volby 2026

Voleb do Senátu se může zúčastnit občan České republiky, který nejpozději 10. října 2026 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 17. října 2026 dovrší věku 18 let; a není omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu.

Je účast ve volbách povinná?

Ne, v Česku není volební právo povinností, proto není nikdo povinen jít k volbám, i když je zapsán v seznamu voličů. Za neúčast ve volbách nejsou žádné sankce.

Jsou nějaké překážky, kvůli kterým nelze hlasovat?

Ano, překážkou ve volebním právu je:

  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí),
  • služba vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí).

Voličský průkaz 2026: Kdy a kde o něj žádat. Ve kterých volbách ho lze využít?

Můžu si zkontrolovat, jestli jsem zapsán v seznamu voličů?

Ano. Každý volič může hlasovat pouze jednou v rámci jednoho druhu voleb, a proto může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů, aby nemohl hlasovat vícekrát.

Volič může být zapsán v seznamu v místě trvalého pobytu u obecního úřadu ve stálém seznamu voličů nebo v místě pobytu v zahraničí u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů, pokud o to předem požádal.

V úředních hodinách na obecním úřadě si každý může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů či jeho dodatku. Případně může požadovat o doplnění nebo opravu údajů.

Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.