Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat každý občan České republiky, který nejpozději 10. října 2026 dovrší věku 18 let, a má v obci trvalý pobyt. Hlasovat může rovněž občan jiného členského státu EU, který nejpozději 10. října 2026 dovrší věku 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volby 2026
Voleb do Senátu se může zúčastnit občan České republiky, který nejpozději 10. října 2026 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 17. října 2026 dovrší věku 18 let; a není omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu.
Je účast ve volbách povinná?
Ne, v Česku není volební právo povinností, proto není nikdo povinen jít k volbám, i když je zapsán v seznamu voličů. Za neúčast ve volbách nejsou žádné sankce.
Jsou nějaké překážky, kvůli kterým nelze hlasovat?
Ano, překážkou ve volebním právu je:
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí),
- služba vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí).
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Voličský průkaz 2026: Kdy a kde o něj žádat. Ve kterých volbách ho lze využít?
Můžu si zkontrolovat, jestli jsem zapsán v seznamu voličů?
Ano. Každý volič může hlasovat pouze jednou v rámci jednoho druhu voleb, a proto může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů, aby nemohl hlasovat vícekrát.
Volič může být zapsán v seznamu v místě trvalého pobytu u obecního úřadu ve stálém seznamu voličů nebo v místě pobytu v zahraničí u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů, pokud o to předem požádal.
V úředních hodinách na obecním úřadě si každý může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů či jeho dodatku. Případně může požadovat o doplnění nebo opravu údajů.
Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.