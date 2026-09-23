Řemeslo, které se zrodilo v 16. století na Slovensku v oblasti Žiliny, možná letos zakotví na radnici. Člověk, který umí spojovat dráty bez pájení a svařování a v dávných časech putoval od vsi ke vsi a nabízel opravu prasklých keramických nebo děravých železných hrnců. Ano, je to dráteník. Jeden člověk této profese se letos zapsal na kandidátku pod touto profesí. O hlasy zabojuje v Teplicích nad Metují.
Kandidátní listiny pro komunální volby 2026 jsou plné profesí, nad kterými se, když ne podivíte, tak ale aspoň usmějete.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Vinaři, včelaři i hasiči
Z těch příjemných kvalifikací chtějí na radnice nejvíc vinaři. Těch jsme našli téměř 250, a nejsou všichni jenom z jižní Moravy, objevuje se tu i Praha, také v kombinaci vinař/právník. Druhé místo v profesích zaujali lidé, kteří si do kolonky povolání zapsali „dobrovolný hasič“. Vcelku pochopitelné je třetí místo včelařů. Těch by mohlo být na radnicích 126. Přes stovku se vyhoupli ještě cukráři a perníkáři.
Z hradu nebo hřbitova na radnici
Seznam netradičních povolání z kandidátek pro komunální volby v roce 2026 je poměrně dlouhý. Rozhodovat by chtělo například 31 kastelánů či průvodců hradem. Mělo by se to týkat třeba Jindřichova Hradce, Velhartic, Horšovského Týna nebo Karlových Varů. Posledně jmenovaný ovšem neprovádí středověkou či renesanční nemovitostí, ale seznamuje návštěvníky s temnými dějinami Rudé věže smrti v bývalém uranovém dole, kde pracovali vězni a nuceně nasazení v 50. letech 20. století.
Tři kandidáti mají v kolonce povolání uvedeno iluzionista či kouzelník. K mání je i několik zdravotních klaunů a také jedna krajkářka. Neschází ani pět hrobníků.
Do Senátu chce Pecková, kandiduje i Godla
Do politiky míří i umělci. Na Českolipsku kandiduje do Senátu operní pěvkyně a herečka Dagmar Pecková.
Z televizních seriálů se do místní politiky, jejíž mandát trvá čtyři roky, chtějí dostat třeba Michal Novotný, Klára Cibulková, Miroslav Mejzlík nebo Michaela Badinková. V Chomutově to zkouší herec Zdeněk Godla ze seriálu Most!