Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Aspoň jednoho senátora, přejí si v SPD. Hnutí chce obhájit 492 zastupitelů

,
  12:42
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku...

Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (10. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Místnost vyhrazená pro politiky ve volebním štábu SPD v pražském Hotelu Duo....
Místnost vyhrazená pro politiky ve volebním štábu SPD v pražském Hotelu Duo....
Oddělená místnost pro novináře ve volebním štábu SPD v Hotelu Duo. (10. října...
Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku...
22 fotografií
Hnutí SPD sleduje výsledky komunálních a senátních voleb z centrálního štábu Hotelu Duo. Kromě předsedy Tomia Okamury a místopředsedy Radima Fialy mají na pražský Střížkov dorazit i tváře kandidátky hlavního města a někteří kandidáti na senátorský post, jejich příjezd se očekává okolo 14:00. Cílem hnutí je obhájit 492 zastupitelů a získat alespoň jedno křeslo v Senátu, které doposud SPD uniká.

Už v poledne se ve volebním štábu SPD začali objevovat první novináři, pro které je zvlášť vyhrazena jedna zasedací místnost. Hlavní kongresový sál slouží politikům, jež dorazí v odpoledních hodinách.

Okamurovo hnutí pro letošní komunální volby postavilo 263 kandidátních listin, na kterých figuruje zhruba 1 460 lidí. Na mnoha místech se SPD spojila s Trikolorou vedenou Zuzanou Majerovou, stranou PRO Jindřicha Rajchla či s hnutím Přísaha Roberta Šlachty.

Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (10. září 2026)
Místnost vyhrazená pro politiky ve volebním štábu SPD v pražském Hotelu Duo. (10. října 2026)
Místnost vyhrazená pro politiky ve volebním štábu SPD v pražském Hotelu Duo. (10. října 2026)
Oddělená místnost pro novináře ve volebním štábu SPD v Hotelu Duo. (10. října 2026)
22 fotografií

„V případě komunálních teď máme 492 zastupitelů. Rádi bychom ten počet obhájili, ale samozřejmě bychom byli ještě radši, kdyby se ten počet zvýšil,“ zmínil v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz Okamura.

Nejvíce se SPD při minulých komunálních volbách dařilo v Moravskoslezském, Ústeckém, Olomouckém a Karlovarském kraji. Naopak nejhorších výsledků dosáhlo hnutí v Praze a kraji Královéhradeckém.

Mezi priority SPD pro letošní komunální a senátní volby patří zejména bezpečnost, ochrana veřejného pořádku, odpovědné hospodaření obcí či dostupné bydlení a kvalitní zdravotní a sociální služby. „Tyto volby budou zároveň prvním významným testem podpory účasti SPD v současné vládní koalici. Žádáme proto o podporu všechny občany, kterým je blízký náš program a politika současné vlády,“ uvedli zástupci hnutí na svých webových stránkách.

Volby 2026 OBRAZEM

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Do štábu ODS dorazili první novináři
Prostory pražského hotelu Duo na Střížkově, která jsou určená médiím. Pro politiky SPD je vyhrazen kongresový sál. (10. října 2026)
169 fotografií

Do Senátu za SPD kandiduje stejně jako při minulých volbách, konaných před dvěma lety, 21 lidí. Žádný z kandidátů však v historii tohoto hnutí mandát v horní komoře Parlamentu nezískal. Okamura osobně letos nejvyšší šance dává současnému poslanci Radkovi Kotenovi, jenž o senátorské křeslo bojuje na Vysočině.

Právě Senát zástupci SPD často kritizují a paradoxně i letošní zájemci o mandát volají po jeho zrušení. Příkladem může být Pavel Spirov, jenž do Senátu kandiduje za Prahu 5 a v jedné z předvolebních debat ho označil za „do značné míry zbytečnou politickou trafiku, která jen komplikuje a prodlužuje přijímání zákonů.“

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.