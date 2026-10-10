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Vyzpívá si Grolich senátorské křeslo? Lidovci sledují sčítání v Orlovně

  12:37aktualizováno  12:37
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Předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. (21. září 2026)

Předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. (21. září 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

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Vede opoziční stranu, ale do Prahy má zatím daleko. Změnit se to může už po tomto víkendu. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) usiluje o senátorské křeslo, spolu s ním další čtyři lidovečtí kandidáti. Na primátora si strana myslí hned v pěti krajských městech. „Myslím, že ve volbách potvrdíme, že jsme pořád nejsilnější komunální strana,“ věří Grolich.

Hlavní volební štáb si lidovci otevřeli v Orlovně ve Šlapanicích u Brna, v obvodě, kde se jejich předseda Jan Grolich sám uchází o hlasy. Kampaň ozvláštnil „Nejhorším předvolebním songem ever“, který natočil a nazpíval s písničkářem Pavlem Helanem.

„V senátních volbách bude důležité potvrdit naše tři mandáty, které obhajujeme. Už to by byl úspěch,“ řekl v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz Grolich.

Kandidátů do senátních voleb nasadila strana pět, mandáty obhajují Josef Bazala na Uherskohradišťsku a Josef Klement na Žďársku. Kromě Grolicha si ještě na senátorské křeslo pomýšlí krejčová Jana Hrdinová na Strakonicku a rektor olomoucké univerzity Michael Kohajda na Litovelsku.

Podporu vyjádřili lidovci dalším 19 lidem, převážně kandidujícím do Senátu za ODS a STAN.

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Lidovci pomýšlí na místa v zastupitelstvech všech krajských měst. Samostatnou kandidátku však zvládla strana sestavit jen v Olomouci s lídrem Matoušem Pelikánem a v Pardubicích s Petrem Netolickým. Zatímco advokát Pelikán je nyní opozičním zastupitelem a v minulosti působil i jako náměstek primátora, pro dopravního inženýra Netolického může jít o první kontakt s velkou pardubickou politikou, dosud působil jako zastupitel městského obvodu Pardubice V.

Lídra pak mají lidovci kromě zmíněných měst i v Brně, Zlíně a Českých Budějovicích. Jihomoravskou metropoli chce ovládnout Jakub Hruška, starosta městské části Brno-Kohoutovice, který vede společnou kandidátku se Starosty.

Jihočeši se rozhodli pro spolupráci s TOP 09 a vede je dopravní inženýr Ondřej Talíř. Stejné partnery mají lidovci i ve Zlíně, do čela jejich společné kandidátky se postavil advokát a zastupitel Aleš Dufek.

Za lidovce kandiduje dohromady 11 011 lidí, a to v 1 098 obcích v Česku. Ve volbách před čtyřmi lety lidovci mezi stranami získali nejvíce zastupitelů, a to 2 716 mandátů.

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