Volby 2026: Druhý den voleb je tady. Kdy zavírají volební místnosti a kdy budou výsledky

Volby do místních zastupitelstev a doplňkové volby do Senátu se konají i v sobotu 10. října. Volební místnosti zavírají ve 14 hodin.
Ve zvláštních případech může komise odložit hlasování až o jednu hodinu či ho přerušit, když nastanou neočekávané okolnosti, které znemožní zahájit hlasování nebo v něm pokračovat. Může se to stát například při havárii vody nebo zdravotních problémech. Komise ale musí voliče o změně informovat.
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Volby 2026: Jak hlasovat, kde je moje volební místnost a jak má otevřeno
Kde najdu svou volební místnost?
V komunálních volbách volič hlasuje v obci, městské části či městském obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Tam je totiž veden v seznamu voličů.
Je-li v obci více volebních okrsků, zveřejní starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a kde se nacházejí volební místnosti. Dostavit se do správné volební místnosti podle adresy místa trvalého pobytu je důležité proto, že pouze u této volební komise je volič uveden v seznamu voličů. V komunálních volbách nelze volit v jiné volební místnosti, pro tyto volby se nevydává voličský průkaz.
V případě nejasností se obraťte přímo na obecní úřad.
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Kandidáti a výsledky voleb 2026
Jak hlasovat v komunálních volbách?
Komunální volby jsou unikátní označováním jednotlivých stran i konkrétních kandidátů. Na rozdíl od dalších voleb k vyznačení preferencí slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má – má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.
Volič všechny své hlasy může využít, ale také nemusí, což ovšem neznamená, že by přišly vniveč. Způsob hlasování totiž umožňuje kombinaci několika způsobů volby.
Hlasovat se nemusí jen pro jednu stranu a nanejvýš upřednostňovat vybrané kandidáty preferenčními hlasy (jako například ve sněmovních volbách). V komunálních volbách může volič se svými hlasy pro každé křeslo místního zastupitelstva naložit podle libosti. Jak tedy správně volit?
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Volby 2026: Jak volit v komunálních volbách, aby byl hlas platný
- Označit pouze stranu či uskupení: v takovém případě půjdou všechny hlasy danému subjektu a jeho kandidátům.
- Označit kandidáty jedné strany: taková volba se hodí například, když volič není spokojený s lídrem kandidátky – označit tak může další kandidáty a tímto způsobem jim dát preferenční hlas. Hlasy, které nevyužije, propadají.
- Označit kandidáty různých stran (tzv. panašování): možností je označit preferované kandidáty napříč politickými uskupeními. Pozor na dodržení správného počtu – a opět, nevyužité hlasy propadají, nikomu se nepřičítají.
- Označit stranu a kandidáty jiné strany: poslední varianta je nejkomplikovanější. Umožňuje označit konkrétní stranu a zároveň preferované kandidáty z jiných uskupení. Takové preferenční hlasy pak „odspodu“ ubírají hlasy pro stranu zvolenou jako celek.
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Komunální volby 2026: Co je panašování a jak správně křížkovat kandidáty?
Jak hlasovat do Senátu?
Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách patří k těm nejjednodušším:
- volič má jen jeden hlas;
- vybírá jediný hlasovací lístek;
- na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje.
Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou z přiděleného balíku hlasů vybere ten s preferovaným kandidátem a vloží jej do úřední obálky.
Pro přehlednost mají hlasovací lístky i úřední obálky pro první kolo senátních voleb jinou barvu než souběžně konané komunální volby. Při hlasování také není potřeba řešit křížkování či kroužkování – jeden volební lístek odpovídá jednomu kandidátovi.
Lístek v obálce pak volič opět před zraky komise vhodí do hlasovací urny.
Ve druhém kole lístky barevně označené nebudou, voliči je navíc vždy obdrží až ve volební místnosti.
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Senátní volby 2026: Hlasuje se bez křížků a jen striktně do žluté obálky
Co dělat, když nemám hlasovací lístky?
Obce distribuují hlasovací lístky na trvalé adresy voličů v předstihu před termínem voleb. Podle zákona je musí do domácností doručit nejpozději tři dny před jejich konáním.
Pokud volič lístky nedostal, ztratil je či na ně cestou k volbám zapomněl, dostane hlasovací lístky ve volební místnosti. Tam od komise rovněž obdrží orazítkovanou úřední obálku, ve které lístek vhodí do urny.
Bez platných dokladů nelze volit
Před samotným hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo pomocí aplikace eDoklady. Aplikaci doporučují odborníci v dostatečném předstihu před návštěvou volební místnosti aktualizovat.
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Volby 2026: Jaké doklady potřebujete a kdy lze použít voličský průkaz
Občan jiného členského státu EU se volební komisi musí prokázat průkazem o povolení k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu, osvědčením o registraci nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
U voleb se nelze prokázat například řidičským průkazem.
Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.
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Kdy budou výsledky
Hlasování do obecních zastupitelstev je jedno z nejsložitějších v Česku. V každém kraji mohou kandidovat jiné strany, hnutí a uskupení. A ještě se může křížkovat v kandidátkách napříč stranami.
Voliči rozhodují o novém složení zastupitelstev v 6 258 obcích a městech v celé zemi. Ve 27 obvodech, tedy ve třetině z celkových 81, určí také nové senátory.
Výsledky komunálních voleb se očekávají během podvečera v sobotu 10. října. Do hodiny po uzavření volebních místností ve 14 hodin budou známy první výsledky z nejmenších volebních okrsků. Velká města budou mít sčítání hotovo večer. Do noci se většinou čeká na data z míst, kde se vyskytl technický problém.
Výsledky senátních voleb budou většinou známy až po druhém kole, do kterého postoupí v každém volebním okrsku dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud v nějakém okrsku dostane kandidát do Senátu více než 50 procent hlasů, bude zvolen rovnou v prvním kole.