Volby 2026 v Liberci přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 39 zastupitelů města Liberce
- Počet kandidátek: 11
- Současný primátor: Jaroslav Zámečník (SLK)
- Současná koalice: SLK, ANO a Piráti
- Všechny kandidátky pro Liberec: ve volebním speciálu
- Senátní volby: v Liberci se letos nekonají – celé město spadá do senátního obvodu č. 34, který svého zástupce volí až v roce 2028
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Liberecký magistrát letos poprvé po osmi letech nebude obhajovat Jaroslav Zámečník. Hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) jde do voleb s novým lídrem Lukášem Hájkem, hnutí ANO s Tomášem Recem. Objevují se i nová uskupení – Lepší Liberec kolem vratislavického starosty Lukáše Pohanky nebo Liberecká 9 spojující TOP 09 a KDU-ČSL. Celkem se o přízeň voličů uchází 11 uskupení.
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice v zastupitelstvu
|Starostové pro Liberecký kraj
|Lukáš Hájek
|zastupitel města, vysokoškolský učitel
|koalice
|ANO 2011
|Tomáš Rec
|manažer evropských fondů
|koalice
|Lepší Liberec
|Martina Teplá
|náměstkyně primátora pro sociální záležitosti
|koalice / nové uskupení
|Liberec otevřený lidem a Piráti
|Jan Hruška
|náměstek primátora, odborník na bydlení
|opozice
|ODS společně se sportovci
|Jiří Veselka
|ředitel sportovní organizace
|opozice
|SPD
|Tomáš Paleček
|ekolog, zastupitel města
|opozice
|Liberecká 9 (TOP 09, KDU-ČSL a nezávislí)
|Zdeněk Chmelík
|technický ředitel
|nový subjekt
|LIBE!
|Tibor Batthyány
|živnostník, bývalý primátor Liberce
|nový subjekt
|PRO – Právo Respekt Odbornost
|Lenka Tarabová
|krajská předsedkyně PRO
|nový subjekt
|DSZ – Za práva zvířat
|Petra Bártová
|právnička, ochránkyně zvířat
|nový subjekt
|Česká strana asociálů
|Kryštof Kolomazník
|—
|nový subjekt
Liberec bude vybírat nového primátora
Liberečané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 39 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo. Výsledek voleb tak rozhodne především to, které strany dokážou po volbách sestavit většinu alespoň 20 hlasů. V roce 2022 vyhrálo SLK s TOP 09 a KDU-ČSL (12 mandátů) těsně před ANO (11) a Jaroslav Zámečník obhájil post primátora v široké koalici. Ta se ale v dubnu 2024 kvůli korupční kauze zúžila o ODS a dnes ji tvoří SLK, ANO a Piráti.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
SLK jde poprvé samostatně, vede ji Lukáš Hájek
Hnutí Starostové pro Liberecký kraj kandiduje poprvé samostatně, bez dřívějších partnerů TOP 09 a KDU-ČSL. Dvojkou je končící primátor Zámečník.
- Lukáš Hájek (SLK), zastupitel města, vysokoškolský učitel
- Jaroslav Zámečník (SLK), dosavadní primátor Liberce
- Tereza Pokorná (SLK), krajinná inženýrka a ekoložka
Program: pokračování oprav silnic a rozvoje města, obnova lanovky na Ještěd (provoz do roku 2030), dostavba a modernizace městské infrastruktury; cílem je navýšit zisk z 12 na 15 mandátů.
ANO vede Tomáš Rec
Hnutí ANO postavilo do čela nového lídra, který dosud nezasedal v zastupitelstvu. Dvojkou je dosavadní náměstek primátora.
- Tomáš Rec (ANO), manažer evropských fondů
- Adam Lenert (ANO), náměstek primátora
- Vít Kyzlink (ANO), lesní inženýr, odhadce nemovitostí
Program: připravit až 900 bytů v nové čtvrti za Kauflandem, založit městské bytové družstvo a postavit venkovní koupaliště u Home Credit Areny, MHD zdarma pro děti do 15 let, nový sjezd k průmyslové zóně Sever, městské Alzheimer centrum, více strážníků a nezvyšování daně z nemovitosti pro majitele bytů a rodinných domů.
Lepší Liberec: nové uskupení kolem Pohanky
Nové uskupení Lepší Liberec vede náměstkyně primátorky pro sociální záležitosti Martina Teplá; dvojkou je dlouholetý starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš Pohanka.
- Martina Teplá (Lepší Liberec), náměstkyně primátora pro sociální záležitosti
- Lukáš Pohanka (Lepší Liberec), starosta Vratislavic nad Nisou
- Jiří Mejsnar (Lepší Liberec), vedoucí oddělení magistrátu
Program: hnutí slibuje opravené ulice a dopravu bez zbytečného chaosu, více parkovacích míst a zeleně, čisté ulice a funkční služby nebo strážníky a více světla tam, kde je to potřeba.
Liberec otevřený lidem se spojil s Piráty
Uskupení Liberec otevřený lidem jde do voleb společně s Piráty, kteří nepostavili samostatnou kandidátku. Vede je náměstek primátora pro bydlení.
- Jan Hruška (LOL a Piráti), náměstek primátora, odborník na dostupné bydlení
- Zuzana Kocumová (LOL a Piráti), sportovkyně, zastupitelka města
- Jindřich Felcman (LOL a Piráti), právník se zaměřením na územní plánování
Program: postavit 220 městských bytů, uvolňovat každoročně 100 milionů korun na projekty v jednotlivých čtvrtích, zavést MHD zdarma pro děti do 15 let, vyčlenit 10 milionů korun na školní psychology, postavit promenádu kolem Harcovské přehrady a přírodní hřbitov, spustit městskou aplikaci s AI asistentem.
ODS se sportovci vede Jiří Veselka
ODS jde do voleb ve spojení se sportovními osobnostmi. Do čela postavila ředitele sportovní organizace.
- Jiří Veselka (ODS), ředitel sportovní organizace
- Lumír Vadovský (ODS), manažer realitní kanceláře
- Petra Břeňová (ODS), zastupitelka města
Program: vybudovat nové koupaliště ve Vesci, rozšiřovat městský bytový fond a parkovací kapacity na sídlištích, zlepšit zázemí pro sport. Prosazuje také mírnější podmínky pro novou bytovou výstavbu, větší podporu domácí péče o seniory a těsnější spolupráci radnice s řediteli škol.
SPD vede Tomáš Paleček
Svoboda a přímá demokracie postavila do čela zastupitele a ekologa.
- Tomáš Paleček (SPD), ekolog, zastupitel města
- Nikolas Neuman (SPD), stavební technik
- Milan Šír (SPD), zastupitel města
Program: stavět parkovací domy na sídlištích, rozšiřovat záchytná parkoviště P+R a dát při rezidentním parkování přednost místním obyvatelům, více obecních, družstevních a startovacích bytů, posílení městské policie a kamerového systému, dostupnější zdravotní a sociální služby a větší kontrola městských zakázek a výdajů.
Nováčci: Liberecká 9, LIBE!, PRO a další
Vedle zavedených stran podala kandidátní listinu i řada dalších subjektů. Liberecká 9 spojuje TOP 09, KDU-ČSL a nezávislé, vede ji technický ředitel Zdeněk Chmelík (dvojka Jan Marek, trojka Martin Doubravský). Uskupení LIBE! vede bývalý primátor Liberce Tibor Batthyány (za ním Klára Holomková a Tomáš Kysela). Hnutí PRO – Právo Respekt Odbornost vede krajská předsedkyně Lenka Tarabová, koalici DSZ – Za práva zvířat právnička Petra Bártová a kandidátku podala i Česká strana asociálů v čele s Kryštofem Kolomazníkem.
Komunální volby v Libereckém kraji
kandidáti v okresních městech
Kdo vede Liberec dnes: primátor, koalice, opozice
Liberec vede primátor Jaroslav Zámečník (SLK), který stojí v čele města od roku 2018. Po volbách 2022 sestavil širokou koalici SLK, ANO, ODS a Pirátů, v dubnu 2024 ale koalice po policejním zásahu na radnici vypověděla smlouvu ODS. Dnes město řídí koalice SLK, ANO a Piráti s 25 z 39 mandátů. Mezi náměstky patří Jiří Janďourek a Ivan Langr (oba SLK), Adam Lenert a Šárka Prachařová (ANO), Martina Teplá a Jan Hruška (bydlení, za Piráty).
Volební období poznamenala korupční kauza kolem zadávání veřejných zakázek, kvůli níž skončili ve vazbě či pod obviněním dva bývalí náměstci.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|SLK s TOP 09 a KDU-ČSL
|28,21 %
|12
|ANO 2011
|26,22 %
|11
|Liberec otevřený lidem
|13,33 %
|6
|SPD
|10,01 %
|4
|ODS se sportovci
|9,78 %
|4
|Piráti
|6,32 %
|2
Mezi hlavní témata patří i nákladná rekonstrukce městského plaveckého bazénu a obnova lanovky na Ještěd, mimo provoz od tragické nehody v roce 2021.
Současné vedení Liberce během volebního období mimo jiné koupilo lanovku na Ještěd a liberecký zámek, rozšířilo podporu sociálních služeb a participativní rozpočet, spustilo městskou nájemní agenturu a dokončilo první etapu městského bydlení Na Žižkově; několik největších investic včetně bazénu ale do voleb dokončeno nebude.
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinášejí v Liberci několik výrazných momentů:
- po dvou obdobích končí v čele města primátor Jaroslav Zámečník (SLK), který o post už neusiluje a je na kandidátce dvojkou
- o návrat do čela města usiluje bývalý primátor Tibor Batthyány s novým uskupením LIBE!
- dlouholetý starosta Vratislavic Lukáš Pohanka odešel od SLK a stojí za novým hnutím Lepší Liberec
- ANO nasadilo nového lídra Tomáše Rece namísto dosavadní náměstkyně Šárky Prachařové
- Zuzana Kocumová, běžkyně na lyžích na OH v Naganu 1998 (Liberec otevřený lidem a Piráti)
- Petra Piskačová – karatistka, vicemistryně světa (ODS společně se sportovci)
Hlavní témata voleb v Liberci
Korupční kauza a důvěra v radnici. Volební období poznamenal policejní zásah na radnici v dubnu 2024 a obvinění dvou bývalých náměstků v kauze veřejných zakázek. Očista radnice a transparentnost hospodaření patří k hlavním tématům kampaně napříč stranami.
Plavecký bazén a velké investice. Rekonstrukce městského plaveckého bazénu se prodražila na bezmála miliardu korun a stala se symbolem sporu o velké investice. Strany se liší v tom, jak dál s nejdražšími projekty města.
Lanovka na Ještěd. Lanovka je mimo provoz od tragické nehody v roce 2021. Její obnova (vlastníkem jsou České dráhy) je opakovaně zmiňovaným tématem; SLK slibuje provoz do roku 2030.
Doprava, bydlení a veřejný prostor. Řešeny jsou opravy silnic, návrat tramvají na trať do Jablonce, dostupné bydlení, parkování i bezpečnost v centru města.
Senátní volby 2026 a Liberec
Na rozdíl od některých jiných krajských měst se v Liberci letos senátní volby nekonají. Celé statutární město Liberec spadá do senátního obvodu č. 34 – Liberec, který se bude volit až v roce 2028. Libereckým senátorem je Michael Canov. Liberečané tak v říjnu 2026 dostanou pouze hlasovací lístek do zastupitelstva města.
Jak volit v Liberci a ve Vratislavicích nad Nisou
Do Zastupitelstva města Liberce se volí 39 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 39 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
Dva hlasovací lístky dostanou voliči ve Vratislavicích nad Nisou. Rozhodnou totiž jak o 39členného zastupitelstva celého Liberce, tak také jako jediní Liberečané volí i vlastní zastupitelstvo městského obvodu Vratislavice nad Nisou.
Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.
Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb v Liberci bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do libereckého zastupitelstva volilo 39 zastupitelů a volební účast dosáhla 40,85 procenta.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby v Liberci?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.
Kolik zastupitelů se v Liberci volí?
Do Zastupitelstva města Liberce se volí 39 zastupitelů.
Volí se v Liberci letos senátor?
Ne. Liberec spadá do senátního obvodu č. 34, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Liberečané volí pouze zastupitelstvo města.
Kdo je primátor Liberce?
Primátorem Liberce je před komunálními volbami 2026 Jaroslav Zámečník (SLK), který vede město od roku 2018. V letošních volbách už o post primátora neusiluje.
Kdo kandiduje na primátora Liberce?
Mezi hlavní kandidáty patří například Lukáš Hájek za SLK, Tomáš Rec za ANO, Martina Teplá za Lepší Liberec, Jan Hruška za Liberec otevřený lidem a Piráty nebo Jiří Veselka za ODS. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.