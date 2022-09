Ve volbách ale půjde i o vedení Senátu. Jeho předseda Miloš Vystrčil (ODS) a tři místopředsedové zvolení za vládní koalice obhajují své senátorské posty. Pokud by došlo k zásadní personální obměně, mohlo by to přinést důsledky i pro celostátní politiku.