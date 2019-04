Komunální odpad se bude vážit. Podle toho zaplatíte

PRAHA V Šitbořicích na jihu Moravy váží sedmým rokem odpadky, aby lidé platili podle toho, kolik jich vyhodí. Produkce komunálního odpadu tam klesla o půlku – pod 120 kilogramů na osobu ročně, prudce roste třídění. Republikový průměr přesahuje 340 kilo a cílem je, aby obcí jako Šitbořice byla většina. Ministerstvo životního prostředí proto s novelou zákona spustí velký motivační balík.

„Dnes se ve většině obcí platí paušál, který nezohledňuje, kolik se toho opravdu vyhodilo a vytřídilo. Paušál platí obce svozovnám i lidé obcím. Pak jezdí poloprázdné vozy, ale účtují si za plné auto, a lidé platí stejně i za odvoz poloprázdných popelnic. Není to motivační,“ shrnula pro LN mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Objevuje se ale i opačná situace: nádoby, které přetékají, než popeláři přijedou. Často je to proto, že se odpadky netřídí.

Novela jasně nastaví sazby a pravidla, aby si víc obcí zvolilo variantu, že začnou odpady vážit a účtovat podle skutečných kil, litrů nebo objednané frekvence svozu. Bude to dobrovolná možnost, radnice bude smět setrvat u paušálu, jehož maximální hranice se ale zvedne o stovku na jedenáct set.

Úspory z vážení poplynou vedle domácnosti i obci. Opustit paušál se vyplatí i proto, že ministerstvo dotuje úvodní investici do kontejnerů a vah. Je to snazší u malých sídel, kde lidé bydlí v domcích, ale jde to i ve městech, třeba v Jihlavě už systém „plať za to, co vyhodíš“ funguje.

Když radnice přejde na vážení, je opět na domácnosti, zda se zapojí. Způsoby se liší, obce mají různé dodavatele. Například se na webu registruje k užívání vybraného kontejneru. Pytle a popelnice budou opatřeny čipy nebo čárovými kódy. Pokud někdo bydlí vdomě s více byty, nevadí, může se zapojit i jako jednotlivec. Nebo se zapojí víc rodin, případně celý dům a cena se rozpočítá.