Největší ztrátu zaznamená STAN, hnutí ANO si možná polepší, odhaduje výsledky voleb sociolog Herzmann

Lidovky.cz: V pátek se ve více než 6000 obcí v Česku otevřou volební místnosti. Lidé budou vybírat kandidáty do zastupitelstev a ve 27 obvodech i své zástupce do Senátu. Jaká jsou hlavní témata těchto voleb?

Existují dvě skupiny témat. Tou první jsou témata komunální, skutečně příslušná danému místu, kde se bude hlasovat. Většinou z oblastí rozvoje obcí, obchvatů, v Praze je to například stavba Pražského okruhu, v mnoha městech bytová výstavba, doprava, parkování. V menších obcích pak obvykle nějaké drobnější rekonstrukce či něco podobného. Druhou skupinu tvoří celostátní témata. V současné době je to v první řadě inflace a ceny energií.