Druhý den voleb. Lidé dokončí výběr obecních zastupitelů a senátorů

Komunální volby začaly i v Přebuzi na Sokolovsku, nejmenším městě ČR, kde voliči už tradičně vhazují obálky do pravděpodobně nejstarší volební urny v republice. Traduje se, že masivní dřevěnou schránku vyrobil už za první republiky místní truhlář. (23. září 2022) foto: Václav Šlauf, MAFRA

Do sobotních 14:00 mají voliči poslední možnost rozhodnout o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech určovat chod českých měst a vesnic. Na třetině území republiky pak lidé vybírají i své zástupce do Senátu, zpravidla však první kolo nerozhodne. V tom případě budou lidé vybírat svého senátora ze dvou finalistů v kole druhém, a to příští víkend.