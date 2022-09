Karlovy Vary dál povedou ANO, Karlovaráci a Spolu, mají pohodlnou většinu

„V následujících zhruba dvou týdnech budeme řešit personálie,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Hnutí ANO bude mít v devítičlenné radě šest zástupců, z toho dva náměstky a primátora, Karlovaráci budou mít dva zástupce, z toho jeden bude mít funkci náměstka primátora a Spolu bude mít jednoho radního, přičemž půjde o uvolněného zastupitele.

„Za ANO budeme na primátora nominovat mě, na náměstky Tomáše Trtka a Martina Duška,“ doplnila Pfeffer Ferklová.

Vítězné hnutí ANO získalo v Karlových Varech ve volbách 14 mandátů, Karlovaráci pět a koalice Spolu čtyři.

V Ostrově osloví ANO všechna uskupení

V jiných městech regionu ovšem povolební vyjednávání sotva začala. Hlavní slovo v Ostrově v nich má hnutí ANO. „Oslovíme všechna uskupení, která se do zastupitelstva dostala,“ uvedl předseda místní organizace hnutí Lumír Pála.

Osobně má představu, jak by mohla koalice na ostrovské radnici vypadat. Dokud ale nebudou jednání u konce, nechce nic prozrazovat.

„ANO jako vítěz voleb má dostat šanci na sestavení koalice,“ řekl stávající starosta Ostrova Jan Bureš. Jeho ODS získala čtyři mandáty a společně s Místními je tak druhou nejvýraznější silou v zastupitelstvu. To má celkem 21 členů, pro většinu je tak zapotřebí jedenácti hlasů. Vítěz komunálních voleb je pro Jana Bureše jako koaliční partner akceptovatelný.

„Bude ale záležet na výsledcích jednání. Za zády ANO jednat nebudu, není to můj styl,“ dodal.

Františkolázeňští čekají

Koaliční vyjednávání se rozjíždějí rovněž ve Františkových Lázních, kde se volilo celkem patnáct zastupitelů. Vítězem voleb se stalo Sdružení místních s lídryní Lenkou Průšovou, které obdrželo od voličů pět mandátů. Na druhém místě skončilo PRO Františkovy Lázně v čele s dosavadním starostou Janem Kuchařem, které si nárokuje tři křesla. Stejný počet míst drží hnutí Fajn Frantovky, vedené Janem Adámkem. Po dvou mandátech získala Alternativa, kterou do voleb vedl Lukáš Fiala, a ANO, s lékařem Janem Kropáčkem na vedoucí pozici.

Podle dosavadního starosty Jana Kuchaře budou jednání o koalici dlouhá. „Pevně věřím, že kontinuitu pro Františkovy Lázně zachováme a práci budeme mít šanci dokončit. Nemyslím si ale, že se domluvíme do týdne. Bude to náročné, ale není nutné na to spěchat. Některé věci z volebního období by měly trochu vychladnout. Já bych rád se všemi jednal v klidu a bez emocí. Chtěl bych ukázat, co se tady děje, a ideální by bylo, kdyby se v tom našli,“ uvedl starosta Kuchař

Ten se podle svých slov nebrání jednání s ANO, za které zasednou do zastupitelstva dva lékaři. „To dává smysl, aby tam byli právě doktoři, protože budou dobře chápat věci, o které se zde snažíme. Ať už kolem kliniky nebo kolem kampusu. Jednat nebudeme se sdružením místních, jehož členové jsou proti nám silně vyhroceni. S ostatními nemáme problém. Dává to i smysl, pracovat v takovém širším portfoliu. S ohledem na to, že Františkovy Lázně jsou nastartované a někam směřují, by bylo rozhodně fajn, kdyby se na udržování toho kurzu podílelo co nejvíc zastupitelů napříč politickým spektrem. Navíc ty projekty jsou natolik vážné a důležité, že si zaslouží trochu jiný přístup,“ konstatoval starosta Kuchař.

V Sokolově se koalice začíná rýsovat

Jasnější je situace v Sokolově. I když konečná dohoda zatím na stole není, základy k ní položilo vítězné hnutí ANO a uskupení Společně pro Sokolov s podporou Volby pro kraj. Už 26. září obě strany podepsaly dohodu o společném postupu při sestavení koalice.

„Zatím se všemi jednáme. Je možné, že se nám koalice o jednu stranu rozšíří, ale jisté to není. Do konce týdne mám naplánované schůzky, takže vše dořešíme,“ komentoval situaci v Sokolově lídr ANO Petr Kubis.

K většině v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu by stačila už spolupráce obou výše zmiňovaných subjektů, které mají dohromady 15 mandátů.