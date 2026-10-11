Současnému primátorovi a lídru hnutí ANO Romanu Zarzyckému už k vítězství blahopřáli Starostové, Piráti, PRO PLZEŇ a ODS. S kým ANO, které získalo 18 madnátů, sestaví koalici, zatím není jasné. „Čas mě netlačí. Předpokládám, že dnes se nic v tomto ohledu neuděje. Jednat začneme v neděli,“ řekl v sobotu večer Roman Zarzycký.
Podle lídra ODS v Plzni Lukáše Hegnera místní výsledky odpovídají celostátní náladě. Občanští demokraté získali osm mandátů. „Zatím o koalici nechci spekulovat. Jak už jsem avizoval před volbami, budeme sestavovat koalici, která se bude opírat hlavně o konkrétní témata, ne o konkrétní strany. Prioritou je bezpečnost, doprava a čistota města. Na to se budeme především zaměřovat v koaličním vyjednávání,“ komentoval průběh výsledků voleb Hegner.
Na otázku, zda bude ODS usilovat dostat se do vedení města, Hegner odpověděl, že by bylo špatné jít do voleb s tím, že ODS bude v opozici. „Chceme vystřídat současnou koalici a být součástí nové radniční koalice. Spolupráci si dokážeme představit se všemi demokratickými stranami, vylučujeme SPD, KSČM a Stačilo!,“ vyjmenoval lídr ODS.
Z úspěchu se před dokončením sčítání radoval Aleš Tolar, lídr kandidátky STAN. „Už nyní je jasné, že cíl překonat 15 procent, překonáme. Dosáhneme dvojnásobného zisku než před čtyřmi lety, kdy jsme měli sedm procent. Věřím, že výsledek není náhodný, ale že voliči ocenili projekty, které jsme ve vedení města dělali a pod kterými jsme jako Starostové podepsaní. Ať už to byla výstavba veřejných bytů, proměny veřejného prostranství, podpora veřejné dopravy a její nezdražování, proměna centrálního náměstí,“ vyjmenoval před koncem sčítání Tolar.
Starostové mají nárok na deset křesel. „Chceme v těchto trendech pokračovat a teď jde o to vyjednat koalici, která bude na těchto tématech také lpět a doufáme, že budeme její součástí,“ říká Tolar.
Na čtvrtém místě skončilo KDU-ČSL + PRO PLZEŇ (11,38 %) a na pátém místě Zelení + TOP 09 se ziskem 8,90 procenta. Připadá jim šest, respektive pět mandátů.
Před čtyřmi roky sice vyhrála koalice SPOLU, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ale i přes tento úspěch skončila v opozici. Získala 27,72 procenta hlasů a 15 mandátů ve 47členném zastupitelstvu.
Za koalicí těsně skončilo druhé hnutí ANO s 27,26 procenta a rovněž 15 mandáty. ANO se nakonec spojilo s Piráty a STAN a získalo na svoji stranu dva nezávislé zastupitele z SPD a celkem tak obsadilo 25 křesel.
Jak dopadly volby v okresních městech
V Domažlicích opět vyhrálo ANO, kterému patří šest křesel. Stejný počet má také Sdružení pro město Domažlice. Čtyři křesla má uskupení KDU-ČSL, nezávislí a Pro Domažlice, po dvou ODS a Vaše Domažlice a jedno Žijeme Domažlice. Zastupitelů je celkem 21.
Komunální volby v Rokycanech opět vyhráli Rokycanští patrioti současného starosty Tomáše Rady. Získali osm mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo hnutí ANO se čtyřmi mandáty. Třetí Nezávislí budou mít tři zastupitele.
V Klatovech slaví ODS, jejímž lídrem je dosavadní starosta Rudolf Salvetr. ODS získala osm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila kandidátka Klatovy21 se sedmi mandáty. Třetí ANO bude mít pět zastupitelů, čtvrtí Nestraníci pro Klatovy mají pět mandátů, dva zastupitele bude mít SPD.
Jedenáct mandátů v 21členném zastupitelstvu v Tachově patří Volím Tachov, v jehož čele je dosavadní starosta Petr Vrána. Druzí skončili My Tachováci s pěti mandáty, třetí ANO bude mít čtyři zastupitele a Za lepší Tachov jeden mandát.