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Volby 2026: Jak volit v komunálních volbách, aby byl hlas platný

Matouš Waller
  15:07
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Kroužkování za volební plentou (Ilustrační foto)

Kroužkování za volební plentou (Ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Komunální volby jako jediné používají specifický systém křížkování stran i kandidátů. Složitost svádí k chybám, které mohou celý hlas dokonce zneplatnit. Jak tedy lístek pro hlasování do obecního zastupitelstva vyplnit, aby zůstal platný?

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejošemetnějším systémům, s jakými se český volič může setkat. Namísto balíku hlasovacích lístků dostane jen jeden velký arch, kde budou uvedené všechny strany i kandidáti. Volič je pak musí správně označit, aby jeho hlas nepropadl.

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Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. V pátek jsou volební místnosti otevřené do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Kolik „hlasů“ volič má?

Komunální volby jsou unikátní označováním jednotlivých stran i konkrétních kandidátů. Na rozdíl od dalších voleb k vyznačení preferencí voliče slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má – má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.

Kolik mají obce zastupitelů

Počet volených zastupitelů se přímo odvíjí od velikosti dané obce či městské části. Velikost zastupitelstva stanovuje paragraf 68 zákona o obcích číslo 128/2000. Jedinou výjimkou je Praha, jejíž zastupitelstvo může mít až 70 členů.

  • do 500 obyvatel 5 až 15 členů;
  • nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů;
  • nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů;
  • nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů;
  • nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů;
  • nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů.

Konečné rozhodnutí o počtu volených členů je na samotném zastupitelstvu.

Údaj o přesném počtu zastupitelů a tedy maximálním počtu křížků, které volič smí na volebním archu vyznačit, lze předem ověřit na stránkách či úřední desce. Obce mají povinnost tuto informaci před volbami vyvěsit.

Přesný počet zastupitelů se voliči dozví také přímo ve volební místnosti a jejich počet je rovněž uvedený na hlasovacím lístku.

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Jak hlasovat v komunálních volbách?

Nejošemetnější je samotné vyznačení hlasů na lístku. Volič všechny své hlasy může využít, ale také nemusí, což ovšem neznamená, že by přišly vniveč. Způsob hlasování totiž umožňuje kombinaci několika způsobů volby.

Volby 2026

Hlasovat se nemusí jen pro jednu stranu a nanejvýš upřednostňovat vybrané kandidáty preferenčními hlasy (jako například ve sněmovních volbách). V komunálních volbách může volič se svými hlasy pro každé křeslo místního zastupitelstva naložit dle libosti:

  • Označit pouze stranu či uskupení: v takovém případě půjdou všechny hlasy danému subjektu a jeho kandidátům.
  • Označit kandidáty jedné strany: taková volba se hodí například, když volič není spokojený s lídrem kandidátky – označit tak může další kandidáty a tímto způsobem jim dát preferenční hlas. Hlasy, které nevyužije, propadají.
  • Označit kandidáty různých stran: možností je označit preferované kandidáty napříč politickými uskupeními. Pozor na dodržení správného počtu – a opět, nevyužité hlasy propadají.
  • Označit stranu a kandidáty jiné strany: poslední varianta je nejkomplikovanější. Umožňuje označit konkrétní stranu a zároveň preferované kandidáty z jiných uskupení. Takové preferenční hlasy pak „odspodu“ ubírají hlasy pro stranu zvolenou jako celek.

Volební komise při počítání hlasů budou nejprve zjišťovat výsledky (tedy zisk mandátů) jednotlivých stran. Až poté přijdou na řadu jednotlivé preferenční hlasy a rozhodnutí, kdo z kandidátů mandáty získá.

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Volby ve statutárních městech

Ještě o něco komplikovanější jsou volby ve statutárních městech, kterých je v Česku dvacet sedm (včetně Prahy). Voliči tu během voleb rozhodují nejen o složení zastupitelstva své domovské městské části, ale rovněž o zastupitelstvu celého města.

Během hlasování tedy použijí dva odlišné hlasovací lístky – jeden pro svou radnici a druhý pro magistrát. Samotná volba pak probíhá zcela stejně, pamatovat je však třeba na to, že počty zastupitelů (a tedy i křížků) jsou zpravidla odlišné.

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Senátní volby nádavkem

V části volebních obvodů rozhodnou občané během termínu komunálních voleb i o výměně třetiny z 81 senátorů.

Senátní volby proběhnou ve dvaceti sedmi jednomandátových obvodech:

Číslo obvoduObvodSoučasní senátoři
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
12StrakoniceTomáš Fiala (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
33DěčínZbyněk Linhart (STAN)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
39TrutnovJan Sobotka (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
48Rychnov nad KněžnouJan Grulich (TOP 09)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
57VyškovKarel Zitterbart (STAN)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Způsob volby je v tomto případě naprosto jednoduchý. Do obálky (jiné, než na hlasovací lístky do komunálních voleb – budou barevně odlišené) vhodí voliči lístek svého preferovaného kandidáta. Není potřeba řešit kroužkování ani nic jiného.

Kdy je hlas neplatný?

Komplikovanost hlasování během komunálních voleb je častou příčinou chyby a zneplatnění celého lístku (ačkoli se o tom volič nikdy nedozví).

Kdy budou výsledky?

Jak vyplývá z komplikovaného systému možností, které voliči při výběru mají, sčítání hlasů komunálních voleb patří k těm nejsložitějším. Trvá i o několik hodin déle, než například u sněmovních voleb. Výsledky budou známy v sobotu večer.

Důvodů, proč může hlas propadnout, je několik:

  • špatně viditelné či žádné zakřížkování;
  • zakřížkování více kandidátů, než je počet zastupitelů;
  • zakřížkování více stran;
  • poškozený nebo přetržený hlasovací lístek.

Stejný efekt mají během komunálních voleb také kroužky, na které jsou voliči zvyklí od jiných voleb. Z hlasovacího lístku udělají bezcenný cár papíru – volební komise na něj nebude brát ohled.

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Navíc lístek musí do urny putovat v orazítkované úřední obálce. Vhozený samostatně nebo v jiné obálce (například v té, ve které lístky přišly) je také neplatný

Kdy dostanu hlasovací lístky?

Obce distribuují hlasovací lístky na trvalé adresy voličů v předstihu před termínem voleb. Dle zákona je musí do domácností doručit nejpozději tři dny před jejich konáním.

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Hlasovací lístky jsou k dispozici také ve volební místnosti, kde voliči od komise rovněž obdrží orazítkovanou úřední obálku, ve které lístek vhodí do urny.

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