Hnutí ANO v Brně marně hledá kandidáta na primátora, „obětuje se“ poslanec Trojan

  14:57aktualizováno  14:57
Většina politických stran oznámila už svého kandidáta na primátora Brna. Jen hnutí ANO dosud mlčí. Na dotazy jeho zástupci nijak nereagují. Možná i proto, že hledání vyzyvatele dnes v Brně vládnoucí ODS je pro uskupení velmi složité. Podle informací iDNES.cz nakonec vzešlo z oblastního sněmu hnutí jméno poslance a šéfa brněnské organizace ANO Václava Trojana.
Václav Trojan (9. ledna 2026) | foto: ČTK

Trojan, který profesně vede pěstírnu léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, zažívá v poslední době rychlou politickou kariéru. Před čtyřmi roky se stal místostarostou brněnské části Židenice, v roce 2024 k tomu přidal post krajského zastupitele a loni na podzim i křeslo poslance. Jako dvojka kryl záda jihomoravské lídryni sněmovní kandidátky a dnes ministryni financí Aleně Schillerové.

Následný rozkol uvnitř brněnského organizace ANO a vyloučení rebelů kvůli neuposlechnutí výzvy na odchod do opozice na brněnském magistrátu pak s posvěcením Schillerové jako krajské šéfky hnutí převzal žezlo ve vedení ANO v Brně.

Trojan, který je dnes vedle Schillerové hlavní tváří krajských sociálních sítí hnutí ANO, na dotaz iDNES.cz ohledně své kandidatury zatím nereagoval.

Podle informací iDNES.cz ale nebyl tou první volbou. Schillerová měla a stále nejspíš má snahu sehnat nějaké výraznější jméno na čelo. Ostatně Trojan má dnes už plno dalších politických funkcí a v brněnském zastupitelstvu dosud ani nepůsobí.

Před časem se mluvilo o podnikateli v gastronomii a majiteli brněnské restaurace Zlatá loď Zdeňku Sklenářovi. „Už jsem o tom taky slyšel, ale rozhodně to tak nebude,“ řekl iDNES.cz Sklenář. Nezapíral však, že je v kontaktu s ANO, konkrétně právě s Alenou Schillerovou.

Té se ale nepovedlo přesvědčit Sklenáře, jehož jméno bude na nižších místech, ani nikoho jiného, aby kandidátku vedl, a tak minulý týden brněnská organizace ANO schválila listinu v čele s Trojanem. „Já vám to nemůžu potvrdit, ani vyvrátit,“ reagoval místostarosta brněnské Bystrce a člen ANO Tomáš Hejl.

Zároveň ale prozradil, že rozhodnutí brněnského ANO není definitivní, protože o kandidátce musí ještě jednat krajské předsednictvo. U hnutí ANO zároveň platí, že do podoby kandidátek může kdykoliv před odevzdáním zasáhnout i celostátní vedení, kde Schillerová zasedá.

Lídři pro komunální volby v Brně

  • Společně (ODS+TOP 09): Kamila Zlatušková
  • Lidovci a Starostové: Jakub Hruška
  • Koalice TU (Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen): Adam Zemek
  • Motoristé sobě: Tomáš Kratochvíl
  • Zelení: Natálie Vencovská
  • Nové Brno: Michal Sedláček
  • Za Lužánky: Jana Janulíková
  • Brno naplno (Trikolora, Svobodní, PRO s podporou Moravanů a Moravského zemského hnutí): Klára Liptáková
  • SPD: zatím neohlášen
  • ANO: oficiálně neohlášen, podle informací iDNES.cz Václav Trojan
  • Brno klidem (bývalí členové ANO): zatím neohlášen
