„Jsme ve velmi pokročilé fázi vyjednávání a myslím si, že tato podoba navržené koalice už se nezmění. Jednání probíhají ve velmi přátelské atmosféře,“ uvedl ráno Zelenka v reakci na výsledek velké večerní vyjednávací schůzky.
Ačkoli se tak v úterý v noci už začaly objevovat reakce, že Olomouc má novou koalici disponující většinou 25 mandátů z 45, jednotlivé strany takové závěry ve svých vyjádřeních mírní.
„Zatím není podepsaná žádná dohoda, takže do té doby jednání probíhají, nicméně doufáme, že se posuneme dál ke konkrétním gescím a návrhu programu,“ řekla jednička kandidátky koalice Milujeme Olomouc Lucie Tungul (TOP 09).
Volby 2026 OBRAZEM
„Řekli jsme si, že budeme pokračovat v půdorysu těchto pěti stran a ještě se budou ladit detaily. Hotovo by mělo být do konce týdne. Nemyslím si ale, že by se mělo objevit něco, co by mohlo finálnímu stvrzení koaliční smlouvy podpisem zabránit,“ zmínil Matouš Pelikán, který kandidoval z prvního místa za lidovce. Dohoda by už měla obsahovat také základní teze společného programu.
„Jsem překvapen velkou pasivitou ANO, možná je to naším jasným vyjádřením, které jsme dávali najevo, že preferujeme spolupráci se STAN. Nás už poté ANO ani neoslovovalo,“ dodal.
„Ostatní strany naše vítězství neakceptovaly“
ANO svou pozici potvrdilo dnes před polednem, kdy lídryně a dosavadní primátorka Miroslava Ferancová oficiálně ohlásila odchod hnutí do opozice.
„Vnímali jsme v předvolebním období, že se vytvoří široká koalice proti ANO, ale doufali jsme, že to bude koalice, jak s ANO dál, zkrátka že to bude hlavně o programech, práci. Ale i povolební vyjednávání probíhala tak, že s námi nikdo jít nechce, že všichni chtějí velkou změnu. Jestli mám věřit, že chtějí změnu, když nakonec tři strany ze čtyř pokračují a nepokračuje jenom ANO, těžko říct,“ komentovala vývoj.
„Myslím, že naše práce v minulých čtyřech letech byla velmi úspěšná, sklidili jsme za to od voličů další mandát. Bohužel ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složily koalici bez nás. Odcházíme se vztyčenou hlavou, protože jsme si vědomi, že jsme odpracovali hodně práce a připravili nové zajímavé projekty, které snad poběží dál. Budeme konstruktivní a nesmlouvavou opozicí,“ dodala.
Spolupráci podle ní hnutí nabízelo všem ostatním zvoleným uskupením kromě Milujeme Olomouc, které už dopředu koalici s ANO odmítalo, a druhého STAN. Ferancová zmínila, že během jednání si v jednu chvíli hnutí spOLečně, svým volebním ziskem až šesté, dokonce řeklo o post primátora. Následně od toho ale ustoupilo.
Prvním spěchajícím úkolem bude rozpočet
Podle Pelikána panuje shoda na tom, že primátorské křeslo si nárokuje hnutí STAN, jež také vede jednání, o zbytku obsazení rady se diskutuje. „Je obecná shoda, kdo se bude na vedení města podílet a v jakých oblastech chce realizovat svůj program. Musí se to ještě finálně odsouhlasit, není na tom stoprocentní shoda, ale jsou základní obrysy. Pak se do oblastí budou dodávat lidé,“ nastínil Pelikán.
„STAN se podařilo posadit ke kulatému stolu hnutí a strany, které jsou hodnotově velmi podobně nastavené. Jednání bylo vedeno velice věcně, bez emocí a korektně. V úterý jsme se domluvili, že na formátu pěti stran budeme jednat i nadále, abychom mířili ke koaliční dohodě. Mluvit o rozdělení oblastí je však zatím brzo,“ zhodnotil dění lídr ProOlomouc Aleš Prstek.
Návrhy na uvolněné a neuvolněné radní předložilo STAN. „Cílem celé koalice je nabídnout hlavně odbornost, takže zastoupení odborníků v jednotlivých oblastech se na jednáních řeší. Jednání jsou za mne velmi konstruktivní,“ podotkla také Tungul.
Podle Otakara Štěpána Bačáka mělo jeho hnutí spOLečně povolební nabídky od obou nejsilnějších stran téměř stejné. Vyjednávání by měl za sebou nejraději co nejdřív, připomíná nutnost vyhlášení ustavujícího zastupitelstva s patřičným předstihem i následné sestavování rozpočtu na příští rok.
„Zatím je termín prvního zastupitelstva magistrátem plánovaný na 2. listopadu,“ řekl s tím, že termínem by ještě mohlo zahýbat rozhodování soudu o přepočtu hlasů v jednom z olomouckých okrsků, které iniciovala koalice Milujeme Olomouc.
Patrně kvůli tamní chybě při zápisu hlasů totiž zřejmě získala mandát členka kandidátky z TOP 09 namísto řádně zvoleného zástupce Pirátů. Napravit to má přepočet nařízený soudem, na který se koalice obrátí.
Zatímco k možné spolupráci STAN s vítězným ANO se v podstatě hned od sečtení výsledků voleb vyjadřovaly velmi vlažně až odmítavě obě strany, a SPD byla ze hry už od začátku, jedním z kandidátů na zasednutí v koalici měla být ODS. Úterní večerní schůzka ale ukázala, že jednání už pokračují bez ní.
„S ODS jsme vedli intenzivní a velmi přátelskou debatu v konstruktivním duchu, nakonec jsme se ale nedomluvili,“ řekl po schůzce Zelenka pro ČTK.
Hluboké rozčarování, hodnotí ODS
Zástupci strany ovšem ve vyjádření na Facebooku mluví v podstatě o politickém „podrazu“.
„I přes evidentní programové rozdíly a přestože volby jasně vyhrálo hnutí ANO, přijali jsme nabídku k jednání s druhým hnutím STAN. Věřili jsme, že volební výsledky jsou signálem pro sestavení, byť značně široké, ‚koalice demokratických stran‘. A také příležitostí pokusit se v obměněné personální sestavě společně řešit problémy našeho města,“ uvedli.
Na pondělním jednání všech stran připravované koalice při debatě o možném rozdělení kompetencí pak podle svých slov v souladu se svou zásadní programovou prioritou usilovali o resort dopravy a odcházeli s přesvědčením, že na takovém rozdělení kompetencí se nakonec všichni partneři dohodli.
„Dnes (v úterý – pozn. red.) ráno nám však lídr STAN Marek Zelenka sdělil, že tato dohoda z jejich strany neplatí. Na večerní jednání jsme už nebyli přizváni a před chvílí jsme se dozvěděli, že naše místo v chystané koalici zaujme hnutí spOLečně. Celá situace je pro náš klub hlubokým rozčarováním. Politickým i lidským. Dohody by podle nás měly platit, a to i v politice,“ kritizovala ODS. Novou koalici nepodpoří.
Zelenka to odmítá. „Dovolil bych si poopravit/vysvětlit informaci o ‚dohodě‘, která měla vzniknout v pondělí večer. Cílem pondělní schůzky všech případných aktérů vznikající koalice bylo představit si návrhy rozdělení kompetencí mezi všemi aktéry, do té doby se sbíhaly návrhy pouze u nás. Dohoda, o které kolegové píší, vznikla mezi ODS a jiným politickým subjektem. Ne s námi,“ reagoval lídr STAN v komentáři.
„My návrh na rozdělení kompetencí teprve museli probrat s našimi vlastními zastupiteli, což jsme i všem přítomným sdělili. Proto s dovolením nesouhlasím s nastíněným závěrem, že bychom nějak porušili dohodu,“ dodal. A také zmínil výrazné programové neshody obou stran.
ANO může ztratit tři ze čtyř největších měst
Navzdory optimistickým hlasům od všech nadále jednajících stran stále platí, že jde o politiku a až do finální dohody tak není nic jisté. Příkladem může být vývoj v jiném krajském městě Pardubicích. Ještě během neděle to vypadalo, že je nová koalice prakticky „upečená“, když si dosavadní členové ANO a Žijeme Pardubice už v sobotu večer plácli s hnutím STAN a měli v plánu přibrat další partaj do široké koalice.
Trojice lídrů o tom dokonce společně informovala média po jedné ze vzájemných schůzek. Jenže v neděli večer lídr hnutí STAN Daniel Vondra náhle vyvěsil na sociální sítě informaci o tom, že s ANO a Žijeme Pardubice nejedná. Starostové tak během necelých 24 hodin otočili o 180 stupňů a nyní se podle všeho budou chtít domluvit na spolupráci s úplně jinými partnery.
Hnutí ANO nicméně nyní reálně hrozí, že v Olomouckém kraji ztratí vládu nad třemi ze čtyř největších měst, kterou mělo uplynulé čtyři roky. Svou dominanci si udrželo pouze v Přerově, naopak odchod do opozice ho může kromě Olomouce potkat ještě v Prostějově a Šumperku.
V Prostějově ANO velmi překvapivě dokonce ani nevyhrálo, když ho porazili jeho kritici z opoziční hnutí Na rovinu! Ze hry tam ovšem ještě není, trumfy v rukou drží třetí Prostějovští demokraté tvoření ODS a nezávislými osobnostmi, bez nichž nelze koalici sestavit. ODS přitom s ANO vládla uplynulé čtyři roky doplněná o hnutí Pévéčko, jež svou účast v zastupitelstvu obhájilo. Trojkoalice by tak mohla vládnout dál.
V Šumperku sice hnutí Andreje Babiše zvítězilo, ovšem jen těsně a má osm zastupitelů stejně jako druhá Nezávislá volba. Ta už je nyní v pokročilé fázi jednání se STAN a uskupením Srdcem pro Šumperk, společně by koalice disponovala nejtěsnější většinou 16 mandátů z 27.
„Že skončíme v opozici, hraničí téměř s jistotou,“ konstatoval už v neděli pro iDNES.cz lídr ANO a dosavadní starosta Miroslav Adámek, jenž vítězství ve volbách označil jako „hořké“. Hnutí totiž oproti předchozím volbám ztratilo dva mandáty.
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10. října 2026