Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejošemetnějším systémům, s jakými se český volič může setkat. Namísto balíku hlasovacích lístků dostane jen jeden velký arch, kde budou uvedené všechny strany i kandidáti.
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Kdy se konají komunální volby?
Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Jak hlasovat v komunálních volbách?
V komunálních volbách volič nemusí hlasovat jen pro jednu stranu, ale může upřednostnit vybrané kandidáty preferenčními hlasy a může se svými hlasy pro každé křeslo místního zastupitelstva naložit podle libosti. Může:
- označit pouze stranu či uskupení: v takovém případě půjdou všechny hlasy danému subjektu a jeho kandidátům.
- označit kandidáty jedné strany: taková volba se hodí například, když volič není spokojený s lídrem kandidátky – označit tak může další kandidáty a tímto způsobem jim dát preferenční hlas. Hlasy, které nevyužije, propadají.
- označit stranu a kandidáty jiné strany: poslední varianta je nejkomplikovanější. Umožňuje označit konkrétní stranu a zároveň preferované kandidáty z jiných uskupení. Takové preferenční hlasy pak „odspodu“ ubírají hlasy pro stranu zvolenou jako celek.
Co to je panašování?
Další možností je pak tak zvané panašování, kdy volič označí kandidáty různých stran. Má tak možnost označit preferované kandidáty napříč stranami a politickými uskupeními. Musí ale dodržet jejich správný počet. Může označit jen tolik kandidátů, kolik je v dané obci zastupitelů. Tento údaj je uveden na volebním lístku. A opět, nevyužité hlasy propadají.
Velkým zastáncem panašování je exprezident Miloš Zeman, který ho považuje za vrcholný akt projevu demokracie.
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Křížkování se partajím nehodí. Může vést ke sporům uvnitř strany, míní politolog
Jak se křížkování započítává?
Ale i tato volba má svá pro a proti. I malé křížky se totiž přednostně připočítávají straně, za niž daný uchazeč kandiduje. Nefungují stejně jako preferenční kroužky ve sněmovních volbách. Přeskupit pořadí na kandidátce voličská vůle skoro nemůže, zvláště ve velkých městech. „Největší slabinou systému je, že vyvolává jiná očekávání, než jak ve skutečnosti funguje,“ řekl před osmi lety Lidovým novinám politolog Tomáš Lebeda.
Nejdřív se totiž při počtech hledí na to, kolik křížků se nashromáždilo straně. Nejen díky křížkům pro ni samotnou, ale i těm malým, jež nasbírali jednotlivci za ni kandidující. Teprve pak se hledí na to, jak si vedl jedinec.
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Křížkujete oblíbené kandidáty? Ve městech je to skoro zbytečné, strany si pohlídaly vliv
„Pořadí na listině není dáno absolutním počtem hlasů, které jednotliví kandidáti získají. Je dáno původním pořadím, jež se může změnit pouze v případě, že někdo obdrží o 10 procent hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta na listině. Na velkých listinách je to dosti náročná podmínka. Tento fakt je dán tím, že si strany chtěly pohlídat vliv na složení svých zastupitelů. Výrazně se preferuje pořadí navržené stranami a tlumí se možnost voličů pořadí proměňovat,“ vysvětlil Lebeda.
Úskalí panašování?
Matoucí je i odlišnost od sněmovních voleb. V nich si volič vybere stranu a na jejím lístku nadělá nejvýše čtyři kroužky u lidí, kteří se mu obzvlášť zamlouvají. Stačí dostat kolečko od pěti procent z těch, kdo volili danou stranu, a kandidát poskakuje vzhůru po pořadí, jak ho určila partaj. U komunálních voleb to tak ale nefunguje – když se zaškrtne celá strana, přímluvy pro její kandidáty už se nezapočítávají.
Velkým rizikem této volby je i to, že volič nesmí namalovat víc křížků, než je mandátů v daném zastupitelstvu. Pokud se přepočítá a udělá byť jediný navíc, celý lístek je neplatný.
Proč se křížkování nelíbí politikům?
Mandáty se sice rozdělují primárně mezi strany, ale jako první se sčítají malé křížky před jmény. Takže kdyby někdo zaškrtl celou svou vyvolenou stranu XYZ, ale pak ještě udělal pár křížků navíc u sympatických lidí z jiných stran, ochudí tím XYZ právě o ty hlasy, kterými vybavil vyznačené jednotlivce. Straně to ubere na konečných procentech. Proto politici raději nabádají voliče, aby malé křížky nechali být.