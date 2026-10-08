Volby 2026 v Pardubicích přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 39 zastupitelů města Pardubic
- Počet kandidátek: 9
- Současný primátor: Jan Nadrchal (ANO)
- Současná koalice: ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice
- Všechny kandidátky pro Pardubice ve volebním speciálu
- Senátní volby: v Pardubicích se letos nekonají – senátorka Miluše Horská má mandát do roku 2028
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Pardubický magistrát obhajuje primátor Jan Nadrchal v čele hnutí ANO. O vítězství usiluje i koaliční Žijeme Pardubice s prvním náměstkem Jakubem Rychteckým. Výraznou novinkou je hnutí Srdcem pro Pardubice, spojené s hokejovým klubem Dynamo, a také rozpad dřívější koalice SPOLU: ODS jde samostatně, TOP 09 s Piráty tvoří Progresivní Pardubice a lidovci kandidují jako Noví lidovci a Nestraníci. Celkem se o přízeň voličů uchází 9 uskupení.
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice v zastupitelstvu
|ANO 2011
|Jan Nadrchal
|primátor města
|koalice
|Žijeme Pardubice
|Jakub Rychtecký
|1. náměstek primátora
|koalice
|Progresivní Pardubice (Piráti a TOP 09 se Zelenými)
|Martin Slezák
|právník a dopravní inženýr, zastupitel
|opozice
|ODS Pardubice
|Ondřej Tichý
|podnikatel, předseda OS ODS
|opozice (dříve v koalici SPOLU)
|Noví lidovci a Nestraníci
|Petr Netolický
|dopravní inženýr, předseda TJ Tesla
|nový subjekt (KDU-ČSL)
|Srdcem pro Pardubice
|Josef Rak
|vysokoškolský učitel
|nový subjekt (okolo HC Dynamo)
|Naše Pardubice – Nechme město rozkvést
|Filip Sedlák
|pedagog, protikorupční aktivista
|opozice
|Starostové a nezávislí
|Daniel Vondra
|politolog, projektový manažer
|nový subjekt
|SPD s podporou Trikolory a Svobodných
|Leoš Janda
|technický ředitel, zastupitel
|opozice
Pardubice budou vybírat primátora
Pardubáci 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 39 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřeba většina alespoň 20 hlasů.
V roce 2022 vyhrálo ANO s 12 mandáty a Jan Nadrchal sestavil koalici se Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. Ta má dohromady 20 z 39 hlasů, tedy nejtěsnější možnou většinu, a vydržela celé volební období. Nadrchal ve funkci vystřídal dřívějšího primátora Martina Charváta (ANO), který se po policejním zásahu kvůli zakázkám magistrátu na podzim 2023 vzdal všech funkcí, hnutí ho vyloučilo a zpovídal se u soudu.
Do letošních voleb se dřívější koalice SPOLU rozpadla na tři samostatné kandidátky a Společně pro Pardubice splynulo se Žijeme Pardubice.
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Kandidáti a výsledky voleb 2026
ANO obhajuje s primátorem Nadrchalem
Hnutí ANO jde do voleb s dosavadním primátorem. Na kandidátce jsou starostové většiny městských obvodů i poslanci Martin Kolovratník a Jiřina Klčová.
- Jan Nadrchal (ANO), primátor města
- Jan Hrabal (ANO), náměstek primátora pro dopravu a investice
- Dušan Salfický (ANO), 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
Program: dostupné bydlení na Hůrkách a v Masarykových kasárnách formou městských nájemních a družstevních bytů; parkovací domy na Vápence, v Polabinách a na Dubině doplněné rezidentním parkováním a záchytnými parkovišti; podpora sportovní infrastruktury včetně arény Dynama. Obvody chce zachovat, jen sloučit obvod VIII s obvodem IV.
Žijeme Pardubice vede náměstek Rychtecký
Hnutí Žijeme Pardubice, koaliční partner ANO, staví na prvním náměstkovi primátora. Letos pod jeho hlavičku přešli i Pardubáci a Sdružení pro Pardubice z dřívějšího uskupení Společně pro Pardubice.
- Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), 1. náměstek primátora
- Štěpánka Fraňková (Žijeme Pardubice), lékařka, emeritní primátorka
- René Živný (Žijeme Pardubice), náměstek primátora
Program: nájemní a družstevní bydlení v Husově ulici, na Hůrkách a v Masarykových kasárnách, kde vzniká nová základní škola pro 540 dětí; multifunkční hala pro sálové sporty jako druhá etapa Dukly sportovní; parkovací domy u Kauflandu v Polabinách, na Dubině a na Karlovině a rezidentní parkování postupně v celém městě; snížení počtu politiků v obvodech a participativní rozpočty.
Progresivní Pardubice: Piráti, TOP 09 a Zelení
Koalice Pirátů, TOP 09 a Zelených jde do voleb se zastupitelem, právníkem a dopravním inženýrem Martinem Slezákem.
- Martin Slezák (Progresivní Pardubice), právník a dopravní inženýr
- Stanislav Klát (Progresivní Pardubice), obchodní zástupce ve stavebnictví
- Robert Hrdina (Progresivní Pardubice), manažer, zastupitel města
Program: zrušení osmi městských obvodů a jejich nahrazení místními komisemi, s úsporou desítek milionů ročně do ulic, zeleně a škol; rychlá a spolehlivá MHD s podporou trolejbusů a bezpečné cesty dětí do škol; dokončení proměny centra od náměstí Republiky po Palackého třídu; parkovné jako nástroj regulace se zvýhodněním rezidentů. Spolupráci se Srdcem pro Pardubice i s SPD předem vylučují.
ODS jde po rozpadu SPOLU samostatně
ODS kandiduje poprvé po letech bez partnerů ze SPOLU. Do čela postavila podnikatele a předsedu místní organizace; na kandidátce je poslanec Karel Haas.
- Ondřej Tichý (ODS), podnikatel, předseda OS ODS Pardubice
- Jan Mazuch (ODS), učitel, ředitel festivalu Czech Open
- Dušan Stránský (ODS), ředitel v IT firmě, zastupitel města
Program: konec „chaosu v dopravě“ a odmítnutí snižování počtu parkovacích míst při rekonstrukcích; rezidentní parkování zavádět až po navýšení kapacit a podpora parkovacího domu u Kauflandu v Polabinách; pořádek v městských firmách, péče o zeleň a hospodaření bez dluhu. Spolupráci s SPD vylučuje.
Nové lidovce a Nestraníky vede Netolický
KDU-ČSL kandiduje pod značkou Noví lidovci a Nestraníci. Vede ji dopravní inženýr a předseda basketbalového klubu TJ Tesla.
- Petr Netolický (Noví lidovci), dopravní inženýr, zastupitel obvodu V
- Vít Ulrych (Noví lidovci), lékař-onkolog, zastupitel města
- Martin Kratochvíl (Noví lidovci), středoškolský učitel, trenér plavání
Program: dopravu svěřit přímo primátorovi a provést kapacitní úpravy křižovatek; parkování prvního auta domácnosti s trvalým bydlištěm zdarma a nadzemní parkovací stání v Polabinách a na Dubině; radikální zeštíhlení obvodů a brownfieldy pro městské nájemní a družstevní bydlení. Spolupráci s SPD, PRO a Trikolorou vylučují.
Srdcem pro Pardubice: hnutí okolo hokejového Dynama
Nové hnutí Srdcem pro Pardubice, registrované v červenci 2026, je personálně propojené s hokejovým klubem Dynamo. Na kandidátce je jeho sportovní ředitel i hokejové legendy Vladimír Martinec a Jiří Novák.
- Josef Rak (Srdcem pro Pardubice), vysokoškolský učitel
- Petr Sýkora (Srdcem pro Pardubice), sportovní ředitel HC Dynamo
- Tomáš Lauryn (Srdcem pro Pardubice), ekonom
Program: startovací byty pro mladé rodiny a nájemní byty pro zdravotníky a učitele na Hůrkách, v Masarykových kasárnách a v areálu Kávoviny; zastropování ceny MHD na úrovni denní jízdenky a revize placeného parkování s časovým oknem zdarma; transparentní zakázky „na očích“ a parkovací dům u letiště systémem P+R.
Naše Pardubice vede protikorupční aktivista Sedlák
Opoziční hnutí Naše Pardubice vede pedagog a protikorupční aktivista Filip Sedlák, který v květnu 2026 navrhoval referendum o aréně.
- Filip Sedlák (Naše Pardubice), pedagog, trenér, zastupitel
- Kateřina Kosová (Naše Pardubice), konzultantka, dobrovolnice záchranné stanice
- Jan Metelka (Naše Pardubice), učitel, metodik prevence kriminality
Program: zrušení městských obvodů, které podle hnutí stojí kolem 21 milionů korun ročně jen na odměnách politiků; úspory ve veřejných zakázkách a návrat stromů do ulic s hospodařením s dešťovou vodou; dvoupatrové parkovací domy na sídlištích po vzoru Hradce Králové a rezidentní parkování zdarma pro první auto.
Menší kandidátky: Starostové a SPD
Kandidátku podaly i další subjekty. Starostové a nezávislí, vedení politologem Danielem Vondrou (na druhém místě je exposlanec a stavební inženýr Jiří Hájek), chtějí dokončit obchvat, postavit Pardubickou náplavku a novou lávku přes Labe, prosazují podzemní parkoviště na sídlištích a pilotní městské družstevní bydlení. Koalici SPD s podporou Trikolory a Svobodných vede technický ředitel a zastupitel Leoš Janda; žádá parkovací domy a minimálně 1,5 parkovacího místa na nový byt v předpisech, koncepční využití brownfieldů (Lihovar, pivovar, Prokopka, Kávoviny) a redukci obvodů.
Kdo vede Pardubice dnes: primátor, koalice, opozice
Město vede primátor Jan Nadrchal (ANO). Opírá se o koalici ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice, která má v 39členném zastupitelstvu nejtěsnější možnou většinu 20 hlasů. Mezi náměstky patří Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) jako první náměstek, dále Jan Hrabal a Jiřina Klčová (oba ANO) a René Živný (Společně pro Pardubice). V opozici působí ODS a další strany dřívějšího SPOLU, Piráti, SPD a Naše Pardubice.
|Ukazatel
|Stav
|Primátor
|Jan Nadrchal (ANO)
|Vítěz voleb 2022
|ANO, 28,84 % (12 mandátů)
|Koalice
|ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice (20 z 39 mandátů)
|Počet zastupitelů
|39
|Většina v zastupitelstvu
|20 hlasů
|Volební účast 2022
|40,89 %
Výsledky z roku 2022 je letos obtížné porovnávat, protože se změnilo rozložení kandidátek: koalice SPOLU se rozpadla na ODS, Progresivní Pardubice a Nové lidovce a Společně pro Pardubice se spojilo se Žijeme Pardubice.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|ANO 2011
|28,84 %
|12
|SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|20,23 %
|9
|Žijeme Pardubice
|11,11 %
|4
|Společně pro Pardubice
|10,51 %
|4
|Piráti a Zelení (42projektu.cz)
|10,43 %
|4
|SPD a nezávislí s podporou Trikolory
|7,81 %
|3
|Naše Pardubice
|7,25 %
|3
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinášejí v Pardubicích několik výrazných momentů:
- primátor Jan Nadrchal (ANO) obhajuje post, který převzal v roce 2022 po Martinu Charvátovi
- trojkou kandidátky ANO je Dušan Salfický, bývalý extraligový a reprezentační hokejový brankář, dlouhá léta spojený s Pardubicemi. Dnes je prvním náměstkem hejtmana Pardubického kraje.
- do voleb vstupuje nové hnutí Srdcem pro Pardubice spojené s hokejovým Dynamem, na kandidátce jsou hokejové legendy Vladimír Martinec, Jiří Novák a Petr Sýkora
- na kandidátce Žijeme Pardubice je emeritní primátorka Štěpánka Fraňková
- kampaň se vede kolem multifunkční arény miliardáře a majitele Dynama Petra Dědka
Hlavní témata voleb v Pardubicích
Rozšiřování placeného parkování. Od října 2025 se zóna B rozšířila na celý obvod I s přesahem do obvodu III a proti tomu vznikla petice. Od června 2026 přibyl tarif pro dojíždějící a karta pro obyvatele přilehlých ulic (Dašická, Luční, Na Drážce). Rezident platí za první auto 1 200 korun ročně, přespolní 10 tisíc. Strany se liší v tom, zda parkování dál rozšiřovat, nebo první auto zlevnit.
Doprava a dostupné bydlení. V prosinci 2025 se otevřel severovýchodní obchvat s lanovým mostem přes Labe; chybí k němu zatím cyklostezka. Město připravuje bydlení v lokalitě Hůrka a v Masarykových kasárnách, kde současně vzniká nová základní škola pro 540 dětí.
Osm městských obvodů. Pardubice mají osm obvodů a kolem 150 komunálních politiků na osmi radnicích a jednom magistrátu. Progresivní Pardubice a Naše Pardubice chtějí obvody zrušit, Noví lidovci a STAN je výrazně zeštíhlit, ANO je chce zachovat a jen sloučit obvod VIII s obvodem IV. Jde o jeden z mála bodů, kde se kandidátky zásadně rozcházejí. Pardubice mají přes 90 tisíc obyvatel. Olomouc se 105 tisíci, České Budějovice s 97 tisíci a také Hradec Králové s 93,5 tisíci obyvatel fungují bez samostatných obvodních zastupitelstev.
Kauza zakázek magistrátu. Od policejního zásahu v listopadu 2023 vyšetřuje NCOZ manipulace s veřejnými zakázkami. V lednu 2026 obvinila dalších sedm lidí a šest firem a popsala „skrytý systém“ přidělování zakázek na odboru majetku, podle policie nejméně 217 zakázek za zhruba 61 milionů korun. Část obviněných uzavřela dohodu o vině a trestu. Všech se týká presumpce neviny.
Aréna Dynama na Nové Cihelně. Multifunkční halu pro 22 tisíc diváků staví společnost majitele hokejového Dynama Petra Dědka; zastupitelstvo schválilo smluvní dokumentaci v květnu 2026, stavební povolení nabylo právní moci a dokončení se posunulo na rok 2030. Město podle smlouvy nemá přispívat na provoz. Projekt stojí za vznikem hnutí Srdcem pro Pardubice a Naše Pardubice k němu navrhovala referendum.
Senátní volby 2026 a Pardubice
Na rozdíl od některých jiných měst se v Pardubicích letos senátní volby nekonají. Město patří do senátního obvodu č. 43 Pardubice, jehož mandát obhajuje senátorka Miluše Horská (za KDU-ČSL a nezávislé) a který se bude volit až v roce 2028. Pardubáci tak v říjnu 2026 dostanou pouze hlasovací lístek do zastupitelstva města a lístek do zastupitelstva svého městského obvodu.
Jak volit v Pardubicích
Do Zastupitelstva města Pardubic se volí 39 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 39 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.
Souběžně se volí i do zastupitelstva příslušného městského obvodu, takže voliči v Pardubicích dostanou pro hlasování v komunálních volbách dvoje hlasovací lístky.
Komunální volby v Pardubicích
městské obvody
Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb v Pardubicích bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do pardubického zastupitelstva volilo 39 zastupitelů a volební účast dosáhla 40,89 procenta.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby v Pardubicích?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.
Kolik zastupitelů se v Pardubicích volí?
Do Zastupitelstva města Pardubic se volí 39 zastupitelů. Souběžně se volí i zastupitelstva městských obvodů.
Volí se v Pardubicích letos senátor?
Ne. Město patří do senátního obvodu č. 43, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Pardubičané volí pouze zastupitelstvo města a svého obvodu.
Kdo je primátor Pardubic?
Primátorem je Jan Nadrchal (ANO), který město vede od roku 2022. V letošních volbách post obhajuje.
Kdo kandiduje na primátora Pardubic?
Mezi hlavní kandidáty patří například Jan Nadrchal za ANO, Jakub Rychtecký za Žijeme Pardubice, Martin Slezák za Progresivní Pardubice či Ondřej Tichý za ODS. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.