Jaký odhadujete váš volební výsledek a jaký byste si přál?
Přál bych si vítězství. A s velkou pokorou řeknu, že nebudu dávat číslo, ale aby to bylo prostě vítězné číslo. Abychom byli první, abych to mohl prostě sestavit. Aby to byl výsledek, že si člověk bude moct vybrat partnery, že se bude moct podívat za čtyři roky Pražanům do očí a říct: Přesně to, co jsem si vytknul v programu, a ty cíle, které jsem si dal, jsem prostě splnil. To je pro mě ideální výsledek. A s veškerou pokorou, vždycky jsem opatrný na to říkat čísla.
Máte představu, kdo jsou pro vás ideální partneři v koalici?
Mám. Říkal jsem to dlouhodobě, že nejblíž k sobě máme se STAN, ale že se nebudu dívat na stranické průkazky, nebo kdo jaké má mocenské ambice. Že mě spíš zajímá vybrat si fakt ty nejchytřejší.
Předseda ODS Martin Kupka řekl, že si stěží umí představit spolupráci s vládním hnutím ANO. Vy si ji dovedete představit, nebo ji vylučujete?
Já si nedovedu představit jakoukoliv koalici, která by byla z jakékoliv strany vydíratelná. Já si prostě myslím, že jako Praha jsme svébytné město, že se nemáme účastnit žádných bojů, což neznamená, že nemáme mít svůj hodnotový a pevně ukotvený názor, ale že je taky důležité mít výsledky a mít prostě Prahu silnou. A tomu všechno přizpůsobím.