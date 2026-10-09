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Nejblíž k sobě máme se STAN, řekl kandidát ODS na primátory Prahy Portlík

  17:20
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Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se...

Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se...
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se...
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se...
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se...
16 fotografií
Kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík si přeje takový výsledek, aby to byl on, kdo si bude moci vybírat partnery do koalice, a aby měla takovou většinu, jež by nebyla vydíratelná z jakékoliv strany. „Já jsem to říkal dlouhodobě, že nejblíž k sobě máme se STAN,“ řekl iDNES.cz starosta Prahy 9 a kandidát na primátory Prahy Portlík poté, co odvolil na pražském Proseku.

Jaký odhadujete váš volební výsledek a jaký byste si přál?
Přál bych si vítězství. A s velkou pokorou řeknu, že nebudu dávat číslo, ale aby to bylo prostě vítězné číslo. Abychom byli první, abych to mohl prostě sestavit. Aby to byl výsledek, že si člověk bude moct vybrat partnery, že se bude moct podívat za čtyři roky Pražanům do očí a říct: Přesně to, co jsem si vytknul v programu, a ty cíle, které jsem si dal, jsem prostě splnil. To je pro mě ideální výsledek. A s veškerou pokorou, vždycky jsem opatrný na to říkat čísla.

Máte představu, kdo jsou pro vás ideální partneři v koalici?
Mám. Říkal jsem to dlouhodobě, že nejblíž k sobě máme se STAN, ale že se nebudu dívat na stranické průkazky, nebo kdo jaké má mocenské ambice. Že mě spíš zajímá vybrat si fakt ty nejchytřejší.

Předseda ODS Martin Kupka řekl, že si stěží umí představit spolupráci s vládním hnutím ANO. Vy si ji dovedete představit, nebo ji vylučujete?
Já si nedovedu představit jakoukoliv koalici, která by byla z jakékoliv strany vydíratelná. Já si prostě myslím, že jako Praha jsme svébytné město, že se nemáme účastnit žádných bojů, což neznamená, že nemáme mít svůj hodnotový a pevně ukotvený názor, ale že je taky důležité mít výsledky a mít prostě Prahu silnou. A tomu všechno přizpůsobím.

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