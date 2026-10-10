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Volby 2026: Jak se sčítají hlasy ve volbách? Co se děje po uzavření volebních místností

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  12:00
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V Česku začínají komunální a senátní volby. (9. září 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Dvě hodiny po poledni se uzavřou volební místnosti a volební komise začnou sčítat odevzdané hlasy. Hlasování do obecních zastupitelstev je jedno z nejsložitějších v Česku, a proto se výsledky komunálních voleb očekávají během sobotního podvečera. Co se děje od chvíle, kdy se zavřou volební místnosti, do vyhlášení výsledků voleb?

Když se v sobotu zavřou volební místnosti, začínají volební komise a posléze také pracovníci Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze zapečetěných uren odhalovat tajemství o budoucím složení radnic a magistrátů, v některých okrscích i jména budoucích senátorů.

Sčítání hlasů začíná v tisících volebních okrscích v Česku v okamžiku, kdy předsedové či předsedkyně tamních volebních komisí prohlásí hlasování za uzavřené. Členům komisí, kteří mají za sebou 14 hodin dohledu na správný průběh voleb, tím začíná nejtěžší část jejich práce: rozpečetit urny, vysypat obálky a začít zkoumat jejich obsah.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Po sečtení hlasů pro jednotlivá uskupení i kandidáty komise sepíše zápis o průběhu a výsledku hlasování, každý z členů ho podepíše a jeden stejnopis putuje ČSÚ. Pro okrskovou komisi tím práce ještě nekončí. Musí zapečetit volební dokumentaci a spolu se zápisem ji předat obecnímu úřadu. Teprve poté pro členy komisí letošní volby končí.

Dílčí výsledky zatím třímá v rukou Český statistický úřad. Tedy jen přeneseně, ve skutečnosti jsou výsledky v elektronické podobě uložené do systému, kde se dále zpracovávají a který je zcela oddělený od veřejné internetové sítě.

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Pravidla pro vyhodnocení hlasů voličů se liší podle typu voleb. Zatímco třeba u volby prezidenta nebo nových senátorů rozhoduje většinový systém, pro obsazení Poslanecké sněmovny se používá poměrný systém se započtením preferenčních hlasů pro zakroužkované kandidáty. Hlasování do obecních zastupitelstev je ale jedno z nejsložitějších v Česku. V každém kraji totiž mohou kandidovat jiné strany, hnutí a uskupení. A ještě se může křížkovat v kandidátkách napříč stranami.

Do hodiny po uzavření volebních místností ve 14 hodin budou známy první výsledky z nejmenších volebních okrsků. Velká města budou mít sčítání hotovo večer. Do noci se většinou čeká na data z míst, kde se vyskytl technický problém.

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Sčítání komplikují křížky

Právě křížkování kandidátů napříč stranami, tak zvané panašování, komplikuje v místních volbách sčítání hlasů. Tyto křížky se totiž přednostně připočítávají straně, za niž daný uchazeč kandiduje. Nefungují stejně jako preferenční kroužky ve sněmovních volbách.

Přeskupit pořadí na kandidátce voličská vůle skoro nemůže, zvláště ve velkých městech. „Největší slabinou systému je, že vyvolává jiná očekávání, než jak ve skutečnosti funguje,“ řekl před osmi lety Lidovým novinám politolog Tomáš Lebeda.

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Nejdřív se totiž při počtech hledí na to, kolik křížků se nashromáždilo straně. Nejen díky křížkům pro ni samotnou, ale i těm malým, jež nasbírali jednotlivci za ni kandidující. Teprve pak se hledí na to, jak si vedl jedinec.

„Pořadí na listině není dáno absolutním počtem hlasů, které jednotliví kandidáti získají. Je dáno původním pořadím, jež se může změnit pouze v případě, že někdo obdrží o 10 procent hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta na listině. Na velkých listinách je to dosti náročná podmínka. Tento fakt je dán tím, že si strany chtěly pohlídat vliv na složení svých zastupitelů. Výrazně se preferuje pořadí navržené stranami a tlumí se možnost voličů pořadí proměňovat,“ vysvětlil Lebeda.

Komunální volby 2026: Co je panašování a jak správně křížkovat kandidáty?

Další odlišností od sněmovních voleb je to, že v nich si volič vybere stranu a na jejím lístku nadělá nejvýše čtyři kroužky u lidí, kteří se mu obzvlášť zamlouvají. Stačí dostat kolečko od pěti procent z těch, kdo volili danou stranu, a kandidát poskakuje vzhůru po pořadí, jak ho určila partaj. U komunálních voleb to tak ale nefunguje – když se zaškrtne celá strana, přímluvy pro její kandidáty už se nezapočítávají.

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