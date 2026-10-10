Výsledky voleb 2026: V Praze vedou Starostové, ANO až čtvrté. Ostravu ovládlo

Před osmou večer bylo sečteno zhruba 80 procent okrsků. Volební účast se pohybuje kolem 48 procent. V roce 2022 k urnám přišlo 45,3 procenta oprávněných voličů.
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Nejvíce mandátů, stejně jako v předchozích komunálních volbách, získají sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení. Z parlamentních stran obhajuje nejvíce mandátů KDU-ČSL: 2 716. Podobně dobře si vedla strana i v letech 2018 a 2014 a také letos to vypadá na úspěch, zatím je první, získala již přes 1 500 mandátů. Přes 1 000 křesel má také STAN, o třetí a čtvrté místo se přetahují ODS s ANO.
Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz
Na Brno a Prahu se bude čekat do noci
Velká bitva se očekávala v Praze, kde po sečtení 21 procent hlasů vedou Starostové těsně před SPOLU pro Prahu a hnutím Praha sobě. ANO je až na čtvrtém místě, do zastupitelstva by se dostali také pátí Piráti. Naopak by vypadlo SPD.
Přes 35 procent hlasů je sečteno v Brně, kde vede koalice lidovců a STAN s více než 25 procenty hlasů před hnutím ANO a ODS s TOP 09.
V Ostravě po sečtení 65 procent vede hnutí ANO s téměř třiceti procenty před koalicí srdcOVA (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).
Volby 2026 OBRAZEM
V Ústí nad Labem dostalo ANO výprask
Právě ANO má od voleb ve velkých městech vysoké očekávání, je totiž ve vedení většiny z 30 největších českých měst, ve 14 z nich zastává jejich zástupce post primátora či starosty.
Například v Ústí nad Labem však výhru z roku 2022 nezopakuje, podle propočtů zde suverénně zvítězí koalice Jedno Ústí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko), která by měla získat přes 50 procent. Druhé ANO má zatím kolem 16 procent hlasů a s velkou pravděpodobností půjde do opozice. V minulém období vládlo společně s koalicí SPD a Trikolory.
Naopak s velkým náskokem vede ANO v Plzni, kde má po sečtení třech čtvrtin okrsků 33 procent hlasů před druhým hnutím STAN, vítězství ANO se dá očekávat také například v Pardubicích, kde vede s 27 procenty hlasů, nebo v Přerově (38 %).
V Českých Budějovicích uspělo hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, v průběžných výsledcích má téměř 30 procent. Druzí Občané pro Budějovice mají 17, třetí ANO 16,6 pct. V Olomouci podle propočtů vyhraje ANO před druhým hnutím STAN a třetím ProOlomouc.
Ve třetině obcí se rozhodlo již před volbami
První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny ve 14:30 ze tří obcí, o minutu dříve než v minulých obecních volbách před čtyřmi lety. Podle Českého statistického úřadu dodala nejrychleji výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, a to ve 14:28. Následovali je volební komisaři z Lovčovic na Třebíčsku a Hvožďan na Domažlicku.
Ve třetině obcí bylo o výsledku rozhodnuto už dávno, občané tam totiž měli na výběr pouze z jediného uskupení. Povolební složení bylo navíc jasné už na tisícovce míst. Počet kandidátů tam přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu.
V komunálních volbách měli letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chtělo být 189 896 kandidátů, zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.