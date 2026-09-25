Špatné parkování, neuvážené rozhodnutí s následky na celé čtyři roky či vjezd do slepé ulice slibů. To jsou zjištěné přestupky na předvolebním letáku nadepsaného „Pokuta za špatné zaparkování vašeho hlasu v minulých komunálních volbách“, který se šíří krajským městem.
Dokument obsahuje i kolonky s datem kontroly, časem a místem přestupku. Pokuty za jednotlivá provinění se pohybují od pěti tisíc korun, u přestupku, kdy měli lidé zapomenout, že i jejich hlas má vliv, je uvedená částka dokonce jako „nevyčíslitelná“. Náprava je prý možná u blížících se voleb.
Součástí listu je i logo městské policie. Její reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Upozornila občany na zneužití svého názvu a loga. „Z tohoto důvodu podáváme podnět orgánům činným v trestním řízení k prověření, zda v souvislosti s vytvořením a šířením tohoto materiálu nedošlo k porušení trestněprávních či jiných právních předpisů,“ sdělila mluvčí strážníků Věra Školková.
Zmínila též, že použití názvu a loga strážníků může vzbudit dojem, že se jedná o oficiální dokument. Připomněla, že instituce zachovává politickou nestrannost. I proto zveřejnila jen horní část letáku bez konkrétních stran. Na to, že jde o koalici Motoristů, upozornila Budějcká Drbna.
Na Facebooku mezitím vznikl účet Kpt. Dezolát zařazený do kategorie satira/parodie. Kdo ho spravuje, není zřejmé, zveřejnil však celé znění letáku, které už strany uvádí. Je tam i umělou inteligencí vygenerovaný příběh, kde je policejní vyšetřování označené jako kauza „Papírek 2026".
„Nelze vyloučit, že tento způsob označení byl zvolen s cílem využít důvěryhodnosti městské policie a současně v předvolebním období upozornit na obsah materiálu. Konkrétní okolnosti případu nyní budou předmětem prověřování,“ dodala mluvčí.
Lídr Motoristů v krajském městě Václav Srogončík upozornil, že logo na letáku je smyšlené, aby bylo jasné, že městská policie s kampaní nijak nesouvisí. „Její práce si vážíme a po zvolení do vedení města chceme s městskou policií věcně spolupracovat při hledání konkrétních řešení pro bezpečnější a lépe fungující Budějovice,“ prohlásil.
Srogončík dodal, že Motoristé po celou dobu kampaně apelují na zásadní věc, tedy že Budějovice dlouhodobě trápí přetížená doprava a nedostatek parkovacích míst. „Podle nás vedení města tyto problémy neřeší dostatečně. Chceme to změnit,“ uzavřel.