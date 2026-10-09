Chybné hlasovací lístky potrápily voliče. Netušíme, jak se to stalo, řekl starosta

„Starost navíc to určitě byla. V pondělí jsme vydali oznámení na úřední desku. Upozornění na správnost volebních lístků bude viset i v každém volebním okrsku. Navíc tam budou k dispozici i náhledy špatných lístků. Každý volič bude upozorněn volební komisí na to, aby si ještě jednou překontroloval správnost lístku,“ řekl starosta Ondřej Sedlář (Naše obec).
V obci je podle něj zhruba 2500 voličů. Magistrát města Ostravy pro obec objednal dotisk 1 500 hlasovacích lístků tak, aby byl zajištěn dostatek správných lístků ve volebních místnostech.
„Celý rozsah té chyby se nám nepodařilo odhalit. Stejnou chybu objevili i v druhé obci, tedy v Kobeřicích. Netušíme, jak se to stalo. To se můžeme jenom domnívat, nejspíše se při tisku přehodily dvě stránky,“ uvedl Sedlář.
Neobává se, že by chyba nějak výrazně ovlivnila volby, protože obec se občany na vzniklý problém snažila upozornit různými informačními kanály.
„I přesto by byla škoda, aby občané měli hlas neplatný. Budu doufat, že to nebude nějaký zásadní problém, protože nějaké to povědomí mezi lidmi jsme za těch pár dnů stihli vytvořit a lidé si to určitě řekli i mezi sebou,“ podotkl starosta.
Jeho slova potvrdili i voliči, kteří dne mezi prvními přišli k volebním urnám. Vzniklý problém brali s nadhledem.
„Problém jsem zaregistroval, protože mi to říkal syn. Lístek jsem měl ale dobrý. Všude jsou lajdáci,“ řekl Jaroslav Folta. „Lístek jsem si kontrolovala. Informací jsme určitě měli dostatek i komise mě upozornila. Tohle se stát může, ale nemyslím, že by to volby nějak ovlivnilo,“ řekla Lenka Strnadová.
Nové hlasovací lístky si lidé mohou vyzvednout přímo ve volební místnosti.
Volby 2026 OBRAZEM
Chybné lístky se v regionu objevily také v ostravském městském obvodu Poruba. Některým voličům byl místo správného hlasovacího lístku pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Poruba omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod.
Radnice proto rovněž vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali.