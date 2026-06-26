Prezident vyhlásil termín komunálních a senátních voleb. Konat se budou v říjnu

Rozhodnutí prezidenta bylo podle Hradu zasláno ke spolupodpisu premiéra Andreje Babiše (ANO). Volby budou oficiálně vyhlášeny zveřejněním rozhodnutí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Tím zároveň začne volební kampaň.
Kandidátům do Senátu se od tohoto okamžiku začnou započítávat náklady na kampaň do zákonného limitu dvou milionů korun na volební obvod. Pro komunální volby žádný výdajový limit stanoven není.
Volební strany a nezávislí kandidáti budou moci podávat kandidátní listiny pro komunální volby i přihlášky do senátních voleb do úterý 4. srpna. Registrační úřady následně nejpozději do 20. srpna rozhodnou o tom, zda kandidáti splnili všechny zákonné podmínky.
V komunálních volbách budou podle volebního webu obhajovat nejvíce mandátů lidovečtí kandidáti. Po volbách v roce 2022 obsadili 3 252 z celkových 61 780 zastupitelských křesel. Následují občanští demokraté, kandidáti STAN, ANO, sociální demokraté, SPD, komunisté, TOP 09 a Piráti. Ve srovnání s předchozími komunálními volbami si polepšily pouze ANO a SPD, zatímco ostatní uvedené strany část mandátů ztratily.
V senátních volbách se letos bude obměňovat třetina horní komory, tedy 27 z celkových 81 mandátů. Nejvíce křesel bude obhajovat klub Starostů, a to 11. Klub ODS a TOP 09 bude usilovat o znovuzvolení deseti senátorů, klub KDU-ČSL tří. Klub SEN 21 a Piráti bude obhajovat dvě křesla. Z pohledu současného rozložení sil je nejvýhodnější pozice klubu ANO, který může přijít maximálně o jeden mandát.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě tak může navázat na loňské vítězství ve sněmovních volbách. Zatímco hnutí ANO už v Senátu zastoupení má, kandidáti SPD ani Motoristů se do horní parlamentní komory dosud nikdy neprobojovali.
Nejpočetnější klub ODS a TOP 09 má nyní 30 členů. I v případě, že by neobhájil žádný z deseti mandátů, zůstalo by mu 20 senátorů. Klub Starostů má jistých sedm z celkových 18 členů, lidovecký klub pak devět z dvanácti. Tyto tři frakce tak mají bez ohledu na výsledek voleb jistých 36 senátorů. K udržení většiny v horní komoře by proto potřebovaly uspět alespoň v pěti z 27 obvodů.
Početně nejmenší klub SEN 21 a Piráti musí pro zachování své existence získat nejméně dva mandáty. Klub ANO má naopak jistotu 14 senátorů. Po úspěchu v předloňských senátních a loňských sněmovních volbách má hnutí Andreje Babiše šanci své zastoupení v Parlamentu dále posílit.