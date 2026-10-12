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Dohodnuto. V Liberci utvoří koalici Starostové s Lepším Libercem a LOL+Piráty, ANO v opozici

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  10:19aktualizováno  10:25
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Lídr Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek (10. října 2026)

Lídr Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek (10. října 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Štáb Starostů pro Liberecký navštívil lídr Pirátů a koalice LOL Jan Hruška...
Štáb Starostů pro Liberecký navštívil lídr Pirátů a koalice LOL Jan Hruška...
Lídr hnutí ANO Tomáš Rec (vlevo) a Adam Lenert (10. října 2026)
Zástupci Starostů pro Liberecký kraj (vlevo) jednají se zástupci hnutí ANO....
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Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj s Lepším Libercem a LOL+Piráti. V 39členném zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. V opozici tak asi zůstane jen ANO, které bylo součástí radniční koalice posledních 12 let.

Z 11 kandidátek v komunálních volbách v Liberci uspěly čtyři. Vítězné hnutí SLK získalo 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11, třetí ANO osm a LOL+Piráti šest. Hlasovalo 40,64 procenta voličů.

Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, prohlásil lídr SLK Lukáš Hájek. Zda se stane primátorem, zatím nechtěl potvrdit, o rozložení sil v radě strany ještě jednají. „Pokud není dohodnuto všechno, není dohodnuto nic,“ řekl.

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Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník z SLK, který stotisícové krajské město vedl poslední dvě volební období, post neobhajoval, na kandidátce Starostů byl dvojkou.

V uplynulém volebním období v Liberci vytvořilo vítězné SLK koalici s ANO, Piráty a původně také s ODS. Dohromady měla tato koalice 29 z 39 mandátů, v této podobě ale nevydržela celé volební období.

Po korupční kauze spojené s tehdejším lídrem ODS a nyní již bývalým členem strany Petrem Židkem skončila ODS v dubnu 2024 v opozici. Po těchto volbách ODS v zastupitelstvu dokonce poprvé od roku 1994 není, nepřekonala pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátu.

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