Z 11 kandidátek v komunálních volbách v Liberci uspěly čtyři. Vítězné hnutí SLK získalo 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11, třetí ANO osm a LOL+Piráti šest. Hlasovalo 40,64 procenta voličů.
Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, prohlásil lídr SLK Lukáš Hájek. Zda se stane primátorem, zatím nechtěl potvrdit, o rozložení sil v radě strany ještě jednají. „Pokud není dohodnuto všechno, není dohodnuto nic,“ řekl.
Volby 2026 OBRAZEM
Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník z SLK, který stotisícové krajské město vedl poslední dvě volební období, post neobhajoval, na kandidátce Starostů byl dvojkou.
V uplynulém volebním období v Liberci vytvořilo vítězné SLK koalici s ANO, Piráty a původně také s ODS. Dohromady měla tato koalice 29 z 39 mandátů, v této podobě ale nevydržela celé volební období.
Po korupční kauze spojené s tehdejším lídrem ODS a nyní již bývalým členem strany Petrem Židkem skončila ODS v dubnu 2024 v opozici. Po těchto volbách ODS v zastupitelstvu dokonce poprvé od roku 1994 není, nepřekonala pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátu.