V Hradci by mohla vzniknout koalice proti vítěznému ANO, záleží na ODS

Když se v sobotu večer v Hradci Králové sečetla drtivá většina hlasů pro komunální volby, začalo v Pivovarských domech na Velkém náměstí první jednání o případné koalici. Ze sedmi stran, které budou mít v novém hradeckém zastupitelstvu své členy, chyběly jen dvě: ANO a SPD. Ostatní si večer slíbily, že budou jednat dál.

V Pivovarských domech měl volební štáb Hradecký demokratický klub (HDK), jehož lídryně Pavlína Springerová se pokládá za vítězku mezi demokratickými a nepopulistickými subjekty.

Právě ona by se mohla stát historicky první ženou v čele Hradce Králové, jestliže se pětice HDK - ODS - Piráti - Rozvíjíme Hradec - Změna a Zelení dokáže dohodnout.

Tato většinová pětikoalice by v 37členném zastupitelstvu dala dohromady 21 mandátů.

V kontaktu je však i ANO a ODS, která od hnutí stejně jako před čtyřmi lety dostala nabídku postu primátora. Tato dvojice však má pouze 18 mandátů, nutně potřebuje kohokoli třetího. Ten však zatím neexistuje: koalici s hnutím ANO si neumí představit HDK, Piráti, Rozvíjíme Hradec ani Změna a Zelení. Pak je tu sice SPD se třemi mandáty, s nimi však jakoukoli spolupráci vylučuje ODS.

Je zřejmé, že stejně jako v roce 2018 se pozornost upíná k občanským demokratům, kteří dosud neřekli kategorické stanovisko.

Jasněji by však mohlo být po dnešní oblastní radě ODS. Právě na radě se rozhodne, která ze dvou nabízených variant je modrým bližší. Neutrální postoj zaujal volební lídr ODS Miroslav Hloušek.

„S variantou pětikoalice nemám žádný problém. Případná koalice s hnutím ANO není v ideologii, ale v personálním složení. Lídryně hnutí nás oslovila, já jsem považoval za slušné pozvání přijmout. Řekli jsme si to samé jako s pětikoalicí, avšak ne o žádné další schůzce,“ sdělil v neděli odpoledne Hloušek.

Ve čtvrtek budou schůzky možné pětikoalice

Zato koalice si termín dalšího jednání bez ANO a SPD dala. Zástupci pěti případných spojenců se sejdou ve čtvrtek a na programu budou mít programové shody a také porcování sil v potenciální nové radě města.

„V sobotu to byl základní výkop, kde jsme si řekli, že teoreticky je taková koalice možná. Ve čtvrtek se pokusíme identifikovat případné rozpory a problémy, pobavíme se také o tom, které lidi mají strany k dispozici na uvolněné pozice a kdo by případně mohl zastávat jakou gesci. Já jsem apelovala, aby další strany důsledně šly po kompetencích. Nemůže to být založené na ochotě být v radě, ale na schopnostech,“ zdůraznila Pavlína Springerová.

Stejně jako zástupci ODS dostala pozvánku na schůzku se zástupci hnutí ANO, ale odmítla ji, „protože koalice s ANO pro ni není hratelná varianta“.

Pětikoalice je jediné řešení, tvrdí někteří

Podobně se vyjádřili i zbývající lídři uvažované pětikoalice. „Z našeho pohledu je to jediná možnost koalice, které bychom se mohli účastnit. S hnutím ANO do toho v žádném případě nepůjdeme,“ řekl Adam Záruba, jehož Změna má za sebou stále ještě čerstvou zkušenost se společnou vládou s hnutím ANO a ODS.

„Jsme rádi, že to vypadá na možné ustavení vedení města na půdorysu kraje, tedy řekněme středopravých demokratických stran. My dlouhodobě deklarujeme, že případná koalice s ANO a ODS není alternativa, s níž bychom pracovali, a na tom se nic nemění. Pětikoalice je to jediné řešení, které se zatím nabízí. Uvidíme, jak se jednání vyvinou,“ uvedl Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

„Také my s hnutím ANO rozhodně jednat nebudeme. S ostatními jsme si to slíbili, protože vážně chceme zkusit té mety dosáhnout,“ uvedl Pavel Vrbický (Piráti). Neočekává však brzkou dohodu a tím pádem ani podpis koaliční smlouvy. „Myslím, že to budou velmi těžká vyjednávání a schůzek bude zapotřebí víc,“ poznamenal.

Odhoďte ega, apeluje Springerová

Obrysy vznikající pětikoalice mohou ohrozit nejen programové střety či neshody v obsazení rady města, ale i ryze osobní animozity a spory z uplynulého čtyřletého období. Platí to hlavně o pošpiněných vztazích Změny a Zelených s ODS, které vyústily v předloňské vypovězení koaliční smlouvy.

Do hry však vstoupilo křížkování. Exnáměstek primátora za Zelené Martin Hanousek, jehož vztahy s většinou zastupitelů ODS nejsou zrovna vřelé, skončil pod čarou, a tak smíření znesvářených bývalých koaličních partnerů není vyloučené.

Komplikovanější může být i nacházení společné cesty mezi Janem Holáskem z uskupení Rozvíjíme Hradec a jeho bývalými spojenci z HDK.

„Chtěla bych apelovat na všechny zúčastněné, aby ve čtvrtek odhodili ega a příkoří, která se udála v minulosti. Pokud by ta hořkost přetrvávala, fungovalo by to jen velmi obtížně,“ požádala Springerová.

Nejvážnější kandidátka na primátorský řetěz má ze sobotních seznamovacích schůzek velmi dobrý pocit. „Nyní si opravdu nemyslím, že se někdo další přikloní na stranu ANO. Je potřeba se podívat, kdo byl zvolen do zastupitelstva, protože zjistíme, že se tam dostali lidé, kteří s ANO nesouzní, což případnou kooperaci s ANO významně omezuje,“ řekla.

Lídryně ANO překvapena není

Z vyjádření jedničky hnutí ANO Jany Šandové lze vyčíst jisté smíření s rolí pouhého pozorovatele.

„Jsem na něco podobného (koalice proti hnutí ANO, pozn. red.) zvyklá z krajského zastupitelstva. Tam je uskupení složené z deseti stran proti nám. Je to podvod na voliče. Je to smutné, protože jsem dostala asi sedm tisíc hlasů, takže vnímám sílu podpory od Hradečáků. Byla bych nerada, aby byli zklamaní tím, že budeme mít ve městě stejný vzorec, jako máme na kraji. Signály však tady jsou a nepřekvapuje mě to,“ řekla.

Podle ní je nabídka postu primátora ODS i logická. „Zástupci HDK, Rozvíjíme Hradec, Piráti a Změna a Zelení spolu byli domluveni na spolupráci už před volbami a my vlastně nemáme jinou možnost než být v opozici nebo nabídnout funkci primátora,“ konstatovala.

Tento návrh strany zformované proti ANO nepřekvapil. „Je to jejich strategie, ale zároveň i realita, že v případě hnutí ANO u něj nejsou ani dobré kompetence. S nabídkami nešetří a budou je nabízet všem, kdo otevře dveře,“ řekla Springerová.