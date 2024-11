Za komunismu čelili brutálnímu nátlaku a šikaně. Nyní je chce vláda odškodnit

Akce Asanace začala před 47 lety, v prosinci 1977. Disidenti čelili brutálnímu nátlaku a šikaně z nejrůznějších stran, výhrůžkám sobě i rodině a přátelům. Státní bezpečnost (StB) používala i fyzické násilí. Mezi oběťmi tehdejšího nátlaku byli například hudebníci Jaroslav Hutka, duchovní Svatopluk Karásek nebo herec Pavel Landovský.

Jedním z nejznámějším případů je emigrace hudebníka Vlasty Třešňáka. Příslušník StB Josef Kafka při brutálních výsleších Třešňáka mlátil a pálil na rukou ve snaze donutit jej k emigraci. To se mu povedlo. Kafku za to soud později potrestal podmínkou, drtivá většina jeho kolegů potrestána nebyla.

Ve středu vláda jednala o odškodném pro lidi, na které se StB při Asanaci zaměřila nebo kterým soudy uložily ochranný dohled z politických důvodů. Ministři schválili dva zákony, na obou se aktivně podíleli i historici.

Podle prvního by se lidé perzekvovaní během Asanace měli dočkat jednorázového odškodnění 100 tisíc korun. Odhady dopadů na státní rozpočet mají být maximálně několik desítek milionů. „Bude se to týkat pouze několika stovek lidí, uběhly už desítky let,“ vysvětlil náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Nedvědický.

Výhrůžky doma i na stanici

Pro přiznání částky nemá být rozhodující, zda lidé nátlaku podlehli a skutečně emigrovali. Žadatelé se podle návrhu budou moci obrátit na ministerstvo vnitra, které bude jejich podněty řešit ve správním řízení a jeho rozhodnutí bude přezkoumatelné soudem. Přiznaná částka by nepodléhala dani z příjmu, exekuci a nezapočítávala by se ani do příjmu pro stanovení sociálních dávek.

Ministerstvo vnitra předpokládá, že v souvislosti s nucením k vystěhování obdrží 100 až 400 žádostí, což by tedy znamenalo náklady 10–40 milionů korun.

Druhý zákon se týká lidí, jimž soudy uložily ochranný dohled z politických důvodů. Znamenalo to, že člověk se musel pravidelně hlásit na stanici Veřejné bezpečnosti (VB), musel nahlašovat zdroj své obživy nebo cestovní plány. Musel také čekat nepříjemné a ponižující kontroly StB nebo VB u sebe doma.

„Návrh je výrazem snahy napravit některé z nespravedlností, kterým čelily oběti minulého režimu,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Předpis má být podle Blažka způsobem, jak obětem perzekuce projevit uznání a solidaritu. I ony mají podle zákona nárok na odškodné.

Stát také připravuje další změny ve výpočtu důchodů prominentů komunistického režimu. Týkaly by se členů ústřední kontrolní a revizní komise komunistické strany, vedoucích oddělení ústředního stranického výboru, krajských a okresních náčelníků lidových milicí, církevních a ideologických tajemníků krajských a okresních výborů strany, vedoucích operativních útvarů StB a operativců z útvarů boje proti vnitřnímu nepříteli. Podle Nedvědického jde o skupinu zhruba dvou tisíc osob. „Překvapilo nás, kolik prominentů ještě žije,“ uvedl.

Obří rozdíly

Stát letos snížil důchod již 177 komunistickým prominentům. V průměru se jim podle ministerstva sociálních věcí penze krátila zhruba o 1 470 korun. Týká se to bývalých členů či kandidátů ústředního výboru KSČ, členů vlády, předsedů Národního shromáždění, národních výborů a Nejvyššího soudu.

Spadají sem také generální prokurátoři, generálové a plukovníci armády, bezpečnosti či státní bezpečnosti i členové hlavního štábu lidových milicí. Nejvyšší seškrtání činilo podle ministerstva 7 tisíc korun.

I tak pobírají zmínění komunističtí prominenti důchody průměrně přes 24 200 korun. Bývalí estébáci k tomu dostávají ještě i více než 10 tisíc korun na výsluhách. Oproti tomu někteří komunistickým režimem týraní disidenti ještě nedávno nedostávali ani pět tisíc. Sociální správa zhruba 400 lidí, kteří kvůli věznění či nemožnosti pracovat měli extrémně nízkou penzi, důchod dorovnala průměrně o 4 400 korun.