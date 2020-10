Komunista Ondráček chce zrušit koncesionářské poplatky pro lidi, kteří nesledují veřejnoprávní média

Praha Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček navrhl změnu zákona týkající se placení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Požaduje, aby lidé, kteří nesledují nebo odmítají sledovat vysílání veřejnoprávních médií, byli z povinnosti platby vyvázáni.

„Zákon již nyní obsahuje výjimky těch, kteří jsou od placení televizních a rozhlasových poplatků osvobozeni,“ uvedl server iDnes.cz. Ty chce nyní komunistický poslanec rozšířit o občany, kteří sledování veřejnoprávních médií odmítají.

„Každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost být z povinnosti platit poplatek vyvázána,“ argumentuje Ondráček v důvodové zprávě k návrhu změny zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, který nejprve posoudí vláda a pak Poslanecká sněmovna.

Již nyní podle serveru obsahuje zákon výjimky, které jsou od platby osvobozeni. Je to například jednotlivec, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, nebo člověk, který žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima.

O rozšíření těchto výjimek se snažili již v loňském roce poslanci za SPD. Ti tehdy navrhli zrušení poplatků starobním či invalidním důchodcům, a také samoživitelům, kteří pečují o nezletilé dítě. Od plateb by podle SPD měla být osvobozená také většina lidí a domácnosti s příjmy pod čtyřnásobek životního minima místo nynějšího 2,15násobku. Nicméně vláda k návrhu poslanců SPD zaujala neutrální stanovisko a sněmovna zatím návrh SPD neprojednala ani v prvním čtení.



Kromě osvobození lidí, kteří kanály České televize nesledují, se chce Ondráček podle iDnes.cz také zasadit o to, aby mohla Rada České televize rozhodovat nejen o stížnostech týkajících se generálního ředitele, ale i všech ostatních zaměstnanců veřejnoprávní televize.

„Každý poplatník má právo podat si stížnost, a to nejen na generálního ředitele, ale i na kteréhokoli zaměstnance. Pokud takové právo má, má také právo, aby taková stížnost byla nezávisle posouzena a bylo o ní rozhodnuto. V poslední době se množí stížnosti na jednotlivé zaměstnance, ale Rada ČT nemá pravomoc o těchto stížnostech rozhodovat,“ odůvodnil podle serveru Ondráček svůj návrh, který chce uvést v platnost do začátku roku 2022.



Osud návrhu je nejistý

Do voleb do poslanecké sněmovny nicméně chybí jeden rok, a tak je osud návrhu nejistý. Záležet bude především na tom, jakou prioritu bude mít pro KSČM, která toleruje menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD.



Nejnovější průzkumy agentur Median a STEM/MARK z června tohoto roku zároveň prokázaly, že osm z deseti oslovených lidí v České republice souhlasí s formou financování České televize a Českého rozhlasu pomocí koncesionářských poplatků, a obdobný podíl z oslovených jejich výši považuje za přiměřenou nebo nízkou. Zhruba 60 procent z 2000 účastníků průzkumu zároveň uvedlo obavy, že pokud by k financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtum znamenalo by to omezení jejich nezávislosti.