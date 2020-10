Úspěšný komunista stál stranu přes milion, pirát jen 250 tisíc. Komu se vyplatila předvolební kampaň v krajích

Praha Ani sebelépe propracovaný program není politikům k užitku, pokud ho nedoplní patřičná finanční injekce do předvolební kampaně. V letošních krajských volbách utratila vybraná šestice velkých stran dohromady přes 190 milionů korun. Efektivita vynaložených peněz se ale v přepočtu na mandáty liší.

V přehledu stran figurují všechny sněmovní partaje s výjimkou TOP 09, která jako jediná získala veškeré mandáty v rámci koalic s dalšími subjekty. V průběhu celého volebního období obdrží strany milion korun za každého zvoleného zastupitele.



Rudí v červených číslech

Začněme vítězi a poraženými. Premianty v hospodárnosti jsou už poněkolikáté Piráti. Na propagaci před volbami vynaložili 24,75 milionu korun. Při zisku 99 mandátů – osm z nich je z olomoucké koalice se Starosty – je jedno křeslo krajského zastupitele vyšlo na 250 tisíc.

Ve finančním světě by takový tah byl označen za zázračnou investici. Ze státní kasy totiž dostanou 400 procent toho, co do kampaně vložili. Předseda Pirátů Ivan Bartoš to připisuje přirozenému talentu své strany pro sociální sítě a nadšení stovek dobrovolníků.

Kapsy se naopak prohloubily komunistům, kteří do předvolebního boje „nalili“ 17,7 milionu. Jenže získali pouhých třináct křesel, jedno je tak stálo astronomických 1,36 milionu korun. To je mimochodem víc než pětkrát tolik, co v případě Pirátů. Komunisté také zůstanou zřejmě jedinou stranou, která bude z hlediska letošních voleb v červených číslech i za čtyři roky, dohromady totiž inkasují jen 13 milionů.

Vítězné hnutí ANO Andreje Babiše vsadilo na kvantitu a na kampaň dalo asi 53 milionů – nejvíc ze všech stran. Do volebních uren ale hlasy s kandidátkami ANO padaly hojně: výsledkem je 178 křesel. Jedno největší vládní stranu vyšlo na zhruba 290 tisíc.

V podobných sférách se pohybovali ještě Starostové a nezávislí, kteří samostatně vybojovali čtyřicet míst krajských zastupitelů a k nim přidali v různých koalicích dalších devětadvacet. Strana se dle svého tiskového mluvčího Tomáše Pergla víceméně udržela na plánovaných výdajích 24 milionů. Jeden z devětašedesáti zastupitelů ji tak vyšel na částku okolo 350 tisíc korun.

ČSSD sčítá škody

Relativně podobně pak hospodařila ODS a lidovci. Občanští demokraté se vytasili se zhruba 45 miliony, zatímco KDU-ČSL s 30 miliony. ODS tak jeden z 99 zastupitelů vyšel na 450 tisíc, křesťanští demokraté si zase jednoho ze svých třiapadesáti „pořídili“ za 560 tisíc. Obě strany zároveň čerpaly značnou část svých mandátů z koaličních subjektů.

V hrubých číslech by se lehce přes hranici půl milionu za zastupitele podívala také krajská kampaň ČSSD. Jenže deklarovaných 23,5 milionu na jejím transparentním účtu je pouze částka, kterou na volby vynaložila centrála; náklady jednotlivých krajů podle mluvčí Evy Gregorové zatím nejsou vyčísleny.

Například v posledních krajských volbách měla ČSSD, tehdy ještě hlavní vládní strana, náklady přes 90 milionů korun. Ztráty sociálních demokratů jsou tak, i kvůli zisku pouhých 37 mandátů, nejspíše vyšší.

Ve výčtu už zbývá pouze SPD Tomia Okamury. Opoziční hnutí získalo celkem 35 mandátů, přičemž podle dat ze svého transparentního účtu do kampaně vložilo lehce přes 30 milionů. Jedno křeslo krajského zastupitele ji tak vyšlo na 860 tisíc korun a v horizontu jednoho volebního období skončí v černých číslech na částce zhruba pěti milionů.