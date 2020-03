Komunisté by se nedostali do sněmovny, volby by v únoru vyhrálo s 31 procenty ANO, vyplývá z průzkumu

14:46

Český premiér Andrej Babiš v neděli upoutal pozornost i světových médií, když naznačil, že italská vláda by měla proti šíření koronaviru dělat ještě víc: vyzvat Italy, aby necestovali do dalších zemí Evropy. "Itálie by měla zakázat cestování všem svým občanům do Evropy, protože my v rámci Schengenu nejsme schopni tohle nařídit," řekl Babiš v České televizi.