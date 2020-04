Komunisté preferují prodloužení nouzového stavu o 17 dnů, chtějí slyšet další plány. ODS podpoří týden

Praha Komunisté se přiklánějí k prodloužení nouzového stavu o 17 dnů, řekl v úterý odpoledne ve Sněmovně předseda jejich poslanců Pavel Kováčik. Budou chtít po vládě vyjasnit, jakým způsobem bude získávat nadále ochranné pomůcky a jaká opatření budou přijata po skončení stavu nouze. Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím podporu prodloužení vyjednanou nemá.

„Víme, že je zatím k dispozici několik návrhů. Některé strany navrhují týden, některé deset dnů, hovoří se o 17, vláda chce 25 dnů. My chceme, aby se o počtu dnů hlasovalo vzestupným způsobem. Přikláníme se k 17 dnům. Až jak se vyvine vlastní hlasování, tak jsme připraveni nepodpořit méně než 17 dnů,“ řekl Kováčik.

Doplnil, že poslanecký klub KSČM je připraven jednat v okamžiku, kdy by bylo ve Sněmovně nutné jednat o případném zkrácení či dalším prodloužení nouzového stavu.



Premiér Andrej Babiš (ANO) poslancům řekl, že je nutné bránit šíření viru a prodloužení nouzového stavu zajistí trvání preventivních opatření, třeba omezení obchodu či služeb. Podle ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který již dříve prosazoval delší trvání nouzového stavu, doporučili prodloužení vládě odborníci. „Mně nedává smysl podporovat prodloužení nouzového stavu po dobu kratší, samozřejmě kromě důvodů, které jsou politické,“ prohlásil.

Babiš v úterý připomněl, že původně o prodloužení žádat nechtěl, ale změnil to podle něj rozsudek pražského městského soudu. Podle verdiktu nemůže zásadní restrikce v době nouzového stavu vydávat ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale kabinet podle krizového zákona. Po 25. květnu už budou podle premiéra postačovat mírnější opatření vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Komunisté zároveň po vládě chtějí, aby do 10. května představila návrh legislativních změn, které by umožňovaly zajištění centrálních nákupů ochranných prostředků zejména od českých výrobců. Do 5. května by pak kabinet měl předložit návrh opatření, která budou přijata na základě zákona o ochraně veřejného zdraví po ukončení stavu nouze.



„Jestli máme správně ověřené informace po vystoupení zejména ministra zdravotnictví, tak zásoby základních ochranných materiálů jsou na takové výši, že je potřeba ještě prodloužit stav nouze i z důvodu nákupu. To je realita, ale na druhou stranu jsme přesvědčeni, že vláda nám může předložit návrhy, které by umožňovaly po skončení stavu nouze řešení podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Opozice by raději volila kratší prodloužení

Prodloužení nouzového stavu do 25. května je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) „jediné smysluplné řešení“. Opoziční ODS a SPD navrhují prodloužit stav nouze o sedm dnů, hnutí STAN do 10. května.



„ODS se dnes zachová konstruktivně, přestože se jí za to vláda ničím neodvděčuje, naopak premiér vlády ještě opozici uráží. Nebudeme to dělat kvůli vládě samotné, ale kvůli občanům této země, na nichž nám záleží. Proto podpoříme prodloužení nouzového stavu do příštího týdne,“ napsal na svém twitterové profilu předseda Občanských demokratů Petr Fiala.

K případné nadcházející debatě o dalším prodloužení však má strana čtyři podmínky, přes které prý „nejede vlak“. ODS bude chtít znát plán restartu ekonomiky, zahájení odborné diskuse o obnově ekonomiky, plán na ochranu rizikových skupin a datum finálního ukončení nouzového stavu.