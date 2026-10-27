Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Konečná pobouřila komunisty. Vadí jim, že se přidala k Patriotům

Autor: ,
  17:28aktualizováno  17:28
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21....

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu...
Na sjezdu KSČM delegáti zvolili v sobotu novým předsedou dosavadního...
Slovenský europoslanec Luboš Blaha (uprostřed) a jeho česká kolegyně Kateřina...
Roman Roun a Kateřina Konečná na sjezdu KSČM (30. května 2026)
39 fotografií
Ke vstupu europoslankyně a bývalé předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné (za Stačilo!) do frakce Patrioti pro Evropu Evropského parlamentu se širší vedení KSČM vyjádří 3. listopadu, kdy se jeho zasedání zúčastní osobně i Konečná. Dnes je v zahraničí a na jednání vedení komunistů nebyla, řekl předseda KSČM Roman Roun.

Účastníci dnešního jednání výkonného výboru přijali usnesení, podle kterého bude téma komunikovat pouze předseda. Ten byl také pověřen jednáním se sdružením Komunistický svaz mládeže o tom, jak o vstupu Konečné do frakce hovořit.

Roun také uvedl, že osobně považuje frakci za nekomunistickou a nesouhlasí s rozhodnutím Konečné, chce ale vyslechnout její vyjádření.

Konečná oznámila, že vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu, minulý týden. Do té doby působila jako nezařazená poslankyně. Část stranických kolegů rozhodnutím pobouřila. Na síti X se proti postavil místopředseda KSČM Milan Krajča s tím, že Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu sdružují pravicové antikomunistické politiky. Komunistický svaz mládeže (KSM) po zveřejnění informace o přestupu Konečné vyzval k disciplinárním důsledkům.

„Toto gesto od Kateřiny Konečné je jasným plivnutím do tváře nejen všem tradičním spojencům KSČM v Evropě, ale i všem poctivým komunistům v naší zemi, kteří na uplatňování programu a cílů KSČM soustavně pracují. Komunistický svaz mládeže proto podporuje snahy o apelování členů a členek Komunistické strany Čech a Moravy vůči vedení strany, aby tento zrádcovský krok bývalé předsedkyně KSČM jasně odsoudilo a došlo k disciplinaci a vyvození důsledků,“ uvedl KSM minulý týden.

Do roku 2024 byla Konečná ve frakci Levice v EP (GUE/NGL), v ní se ale podle poslankyně změnily politické a vnitřní poměry. Poslankyně uvedla, že při hlasování se dosud nejvíce shodovala právě s Patrioty pro Evropu. Podle ní to teď neznamená, že bude souhlasit se vším a hlasovat pro všechno, co frakce navrhuje, dostane ale větší prostor prosazovat volební program.

Za Stačilo! je v europarlamentu ještě další dosud nezařazený poslanec Ondřej Dostál. Frakce Patrioti pro Evropu měla po volbách v roce 2024 celkem 86 europoslanců. Letos v únoru ale oznámila odchod česká europoslankyně Nikola Bartůšek, která přešla do frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Z českých europoslanců je v Patriotech pro Evropu sedm poslanců ze strany ANO a Antonín Staněk (za Přísahu).

11. dubna 2025

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Okamura přijal zástupce AfD. Musíme si vyměňovat informace, pochvaloval si

Předseda Sněmovny Tomio Okamura přijal zástupce Alternativy pro Německo (AfD).

Konečná pobouřila komunisty. Vadí jim, že se přidala k Patriotům

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21....

Izrael volí nový parlament, padají rekordy. Účast je nejvyšší za půl století

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních...

Babiš v Praze přijal Fica. Táhni do Ruska, pokřikovali na slovenského premiéra

Andrej Babiš a Robert Fico v Praze odhalili sochu česko-slovenského přátelství....

Svatba, teď lov v Mongolsku. Trumpův syn se dál paktuje s ruským oligarchou

Donald Trump Jr. vystupuje na konferenci AmericaFest 2024 v Phoenixu

Glosa

Mrtvý tah je smrt, babičkovské bombarďáky erotika. Když algoritmy nerozumějí světu

ilustrační snímek

Napjaté jednání Rady ČRo. Tepali do Okamury, Zavoral nastínil podobu stávky

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po setkání s prezidentem Petrem...

Sudí na Slavii podle komise nechybovali, experti však poukázali na možnou penaltu

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi

Televizi zdarma vláda nezařizuje, s úroky se změna prodraží, řekla Kovářová

Poslankyně Věra Kovářová na tiskové konferenci poslaneckého klubu Starostové a...

Přeji hodně štěstí a silného lídra. Babiš se vyjádřil k izraelským volbám

Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)

Číňan viněný ze špionáže zůstává za mřížemi. Soud ho odmítl pustit z vazby

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Pellegrini se staví Ficovi na odpor. Kvůli ministrovi osloví Ústavní soud

Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.