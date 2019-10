Komunisté si Gotta cenili, a proto ho zneužili. On se nechal, říká hudební kritik Klos

PRAHA „Má za sebou úžasnou kariéru, fanoušky měl v každém režimu a v každé době,“ říká v rozhovoru pro LN o zesnulém Karlu Gottovi novinář a hudební kritik Čestmír Klos, který byl v letech 1968 až 1983 významnou osobností časopisu Melodie a o zpěvákovi psal. Zároveň ale přiznává, že Gottovi nikdy nezapomněl jeho řeč k Antichartě v Divadle hudby. „Oni si ho cenili, proto ho zneužili a Karel Gott se zneužít nechal,“ tvrdí Klos, který působil i v obnovených Lidových novinách.

Lidovky.cz: Jak vzpomínáte na Karla Gotta?

Byl neuvěřitelně uznávaný člověk. Svého času jsem psal do hudebního časopisu Melodie, tudíž jsem s ním spolupracoval, psal jsem jeho profily a podobně. Legendární zpěvák na jednu stranu bravurně reprezentoval českou popovou hudbu, na druhou stranu byl svým způsobem i poplatný režimu, ve kterém byl nejúspěšnější, vždyť právě v té době byl v nejlepší životní kondici.

Lidovky.cz: Co myslíte tím „poplatný režimu“?

V Divadle hudby přednášel svou řeč k Antichartě. Podle mě Karel Gott z toho osobně radost rozhodně neměl, ale byl v té době natolik povolný, že k tomu přistoupil. Byl to člověk rozmanitého působení.

Lidovky.cz: Jak se s Gottem spolupracovalo?

Když jsem se s ním profesně setkal, tak jsem z toho měl pokaždé velmi dobrý osobní pocit. Jeho charakter byl úžasný. Byl to vtipný člověk, který si dokázal udělat srandu i sám ze sebe. To vnímám jako výborný osobní rys. Záležitost s Divadlem hudby pro mne nebyla důvodem k tomu se mu vyhýbat, ale jako jeho osobní pokles jsem to určitě vnímal.

Lidovky.cz: Jak je možné, že se Karel Gott stal legendou a v každém režimu byl úspěšný?

Za prvé, protože to uměl. Jeho pěvecké umění bylo bez diskuse v každém režimu na výborné úrovni. Za druhé, Karel Gott měl dobré společenské postavení. Političtí bossové ho zapojovali do některých aktivit, které byly z mého pohledu pochybné. Oni si ho cenili, proto ho zneužili a Karel Gott se zneužít nechal. Za další, měl velmi dobré autorské zázemí – nejen Karel Svoboda mu psal „hitovky“.

Lidovky.cz: Co znamenal pro českou hudební scénu?

Osobně jsem jeho hudbu pro své potěšení neposlouchal, nicméně tento člověk pro populární hudbu opravdu něco znamenal a svou práci dělal dobře. I když lidé na něj mohou pohlížet dvojím pohledem. Někdo mu dodnes Divadlo hudby neodpustil, já jsem se nad tím dokázal povznést. Mezi populárními zpěváky se mu jen těžko někdo vyrovná. Karel Gott byl zpěvák, který uměl své publikum nadmíru uspokojit, někdy i za cenu vlastního vkusu.

Lidovky.cz: Dokázal jste se povznést?

Pro mě byla záležitost s Antichartou a s Divadlem hudby pořád trnem v oku, nikdy jsem na to nezapomněl. Patřím ke generaci, která v tu dobu žila. Taky jsem měl možnost tam jít, ale odmítl jsem to. Z tohoto pohledu jsme byli rozdílní a každý na jiné straně. Ale přesto si myslím, že Gott nedělal žádné úskoky a podrazy, které by mi bránily v tom, vnímat ho jako příjemného člověka.

Lidovky.cz: Fanoušci Gotta zbožňovali...

Je to idol, spousta lidí ho vnímá jako Boha. Má za sebou úžasnou kariéru, fanoušky měl v každém režimu a v každé době. Karel Gott byl celý život ve výborné kondici a zpíval do poslední chvíle. A dobře. Je logické, že je svými fanoušky milován i po smrti.