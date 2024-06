Levicová koalice Stačilo! doufá ve dva mandáty. Do štábu dorazil Dostál

Koalice Stačilo!, kterou tvoří vedle KSČM ještě Spojení demokraté (SD-SN) a Česká strana národně sociální (ČSNS), vyhlíží výsledky voleb od deváté hodiny večer ve svém štábu v ulici Politických vězňů. Lídryně Kateřina Konečná má sice dorazit kolem desáté, ale veřejně vystoupí až na tiskové konferenci v půl dvanácté.

Jediným politikem, který mezi novináře přišel, je zatím dvojka kandidátky Ondřej Dostál, někdejší expert Pirátů pro oblast zdravotnictví. Po příchodu prohlásil, že věří, že mandát europoslance získá. „Vyčkám ale vyhlášení definitivních výsledků,“ řekl Dostál.

Cíl Stačilo! je přitom jasný: dosáhnout alespoň na jeden mandát, který získali komunisté před pěti lety. Některé předvolební průzkumy však koalici, vedené komunistickou předsedkyní a dlouholetou europoslankyní Konečnou, dávaly naději i na dva mandáty.

Případný úspěch levicové koalice v evropských volbách by podle Konečné mohl znamenat, že komunisté, kteří jsou v průzkumech dlouhodobě hluboko pod pětiprocentní hranicí, zkusí využít značku Stačilo! i pro volby do parlamentu.

„Buď dají lidé Stačilo! šanci a ukáže se to jako životaschopný projekt, pak by mělo smysl mluvit o tom, jak nastavit volby parlamentní, anebo to životaschopný projekt nebude,“ řekla Konečná v předvolebním rozhovoru pro MF DNES. V případě neúspěchu pak nevyloučila svůj konec v politice.