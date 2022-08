Komunisté vymírají, chybí i voliči. Může za to vládní politika, soudí šéfka strany Konečná

Ostatně i věkový průměr komunistických kandidátů pro volby do obecních a městských zastupitelstev se rok od roku zvyšuje. Zatímco v roce 2014 činil 57 let, od čtyři roky později to bylo již 59 let a letos ještě o tři více, tedy 62 let.

S tím, jak stoupá průměrný věk kandidátů KSČM, se snižuje počet těch, které do voleb nasazuje. Letos se do boje o křesla v obecních zastupitelstvech zapojí 7686 komunistických kandidátů – tedy zhruba polovina oproti posledním volbám v roce 2018. Tehdy jich bylo 15 287. A v roce 2014 dokonce 19 053.