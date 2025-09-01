Rozšíření okruhu funkcionářů s nižší penzí přináší novela, která dnes nabyla účinnosti.
Penze se podle vlády krátila od loňského března zatím 177 vysokým představitelům bývalého režimu, a to v průměru o 1473 korun měsíčně. Základním cílem bylo gesto vyrovnání s totalitní minulostí. Nově by se snížení důchodu mohlo týkat několika tisíců lidí. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že třetí vlna poklesu penzí někdejších komunistických funkcionářů se už nepředpokládá.
Vláda o rozšíření seznamu jednala loni v dubnu. Jurečkovi uložila, aby spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů navrhl doplnění. Důchod klesne lidem, kteří byli od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 členy ústřední kontrolní a revizní komise komunistické strany či působili jako vedoucí jednotlivých oddělení stranického ústředí.
Nižší penzi budou mít podle novely také církevní a ideologičtí tajemníci okresních a krajských výborů strany, vedoucí operativních útvarů Státní bezpečnosti či útvarů k boji proti vnitřnímu nepříteli, krajští a okresní náčelníci Lidových milicí a podplukovníci a majoři Sboru národní bezpečnosti a pohraniční stráže. Krácení se nebude vztahovat na ty, kteří museli ve funkcích skončit a později byli rehabilitováni.
Nový seznam lidí by měl Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) předat do konce dubna 2026 správě sociálního zabezpečení a sociálním správám vnitra, obrany a spravedlnosti. Do konce srpna 2026 by měl ústav dodat potvrzení o činnosti jmenovaných a případnou aktualizaci soupisu. Penze by se pak snížily od listopadu příštího roku. Poslední doplnění jmen by musel ÚSTR stihnout do konce srpna 2027.
Termíny výplaty důchodů zatím zůstanou
Zákon také odložil o dva roky změnu ve vyplácení důchodů z takzvaného klouzavého na kalendářní měsíc. Nově započne od července 2027. Česká správa sociálního zabezpečení totiž nemá hotový informační systém, který by přechod umožnil.
Starobní důchody se nyní vyplácejí na klouzavý měsíc, tedy třeba od 12. dne měsíce do 11. dne měsíce dalšího. Nově to mělo být už od letošního července na kalendářní měsíc. Převedení měl umožnit nový systém Elektronizace důchodových agend. Kvůli nejasnému financování nabraly jeho přípravy zpoždění. Bez dvouletého odkladu by podle ministerstva práce a sociálních věcí nebylo možné vyřizovat penze automatizovaně a hrozil by kolaps.
Přechod na kalendářní měsíc má výplatu důchodů sjednotit a podle vlády také zpřehlednit. Ubude výplatních termínů a odpadnou také doplatky po valorizaci.