Komunistka Petra Prokšanová měla být jedničkou kandidátky v Praze. Nově má být dvojkou za Janou Maláčovou a nenese to lehce | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Praha potřebuje autentickou radikálně levicovou poslankyni. A je jedno, z jakého místa kandidátky si jí zvolí,“ napsala Prokšanová krátce poté, co lídři hnutí Stačilo! a KSČM prezentovali, jak se dohodli se sociálními demokraty na tom, že je přiberou.

„Prokázali, že zájmy naší zemi a jejich občanů Stačilo! staví nad zájem jednotlivců,“ řekla šéfka komunistů Kateřina Konečná a děkovala původně vybrané jedničce Stačilo! v Praze Prokšanové, že ustoupila kvůli dohodě se sociálními demokraty. A také Pavlu Navrátilovi v Karlovarském kraji, který má být nově dvojkou za místopředsedou SOCDEM Jiřím Nedvědem.

Vyjádření Prokšanové na Facebooku ale naznačuje, že smířená se změnou, kterou udělalo hnutí Stačilo!, není. A fakticky Prokšanová vyzvala komunistické voliče, ať ji preferují, i když bude na volebním lístku napsaná až za Maláčovou.

„Po sérii vyjednávání, které jste jistě v mainstreamu zaznamenali, rozhodlo hnutí Stačilo!, že mě najdete na druhém místě jeho pražské kandidátky. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Ovšem rozhodnutí, že zájmy (nejen) Pražanů má v Poslanecké sněmovně hájit radikální politik, který principiálně a liberálním křiklounům navzdory, odmítá být vazalem USA, poskokem NATO, servilním roztleskávačem Evropské unie a který klade zájmy pracujících na první místo, pro kterého je nepřípustné přepisování historie a normalizace fašismu, to je na nás všech,“ vyzvala Prokšanová fakticky komunistické voliče, aby ji upřednostnili místo Maláčové.

Právě Prokšanová je podle informací iDNES.cz i autorkou názvu Stačilo!

Může se přitom snadno stát, že i když se Stačilo! do Sněmovny dostane, bude mít v Praze jediného zástupce. A komunističtí voliči tak mohou přepsat dohodu hnutí Stačilo!, KSČM a SOCDEM.

Z 343 kandidátů Stačilo! bude téměř polovina z komunistické strany. „Zhruba 47 nebo 48 procent,“ řekl iDNES.cz mluvčí KSČM a lídr Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun.