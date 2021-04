Komunisty Babišův plán na vznik státní banky zklamal, nejde stihnout do voleb, řekl Filip

PRAHA Návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na vytvoření komerční banky v rukou státu není podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa dostatečně přesvědčivý, aby jeho strana nadále tolerovala menšinovou vládu ANO a ČSSD. Filipovi také vadí, že je nereálné stihnout založit novou banku do konce volebního období, řekl České televizi (ČT).

Podle informací ČT a Deníku N Babiš komunistům předložil starší plán na vznik národní rozvojové banky, která má vzniknout na základech již existující Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).



Návrh na vznik komerční banky v rukou státu předal Babiš lídrům KSČM ve středu. Jednal s nimi potom, co se drtivá většina členů širšího vedení komunistické strany vyjádřila pro ukončení sněmovní tolerance menšinového kabinetu ANO a ČSSD. Dohodovací řízení by mělo skončit do příští soboty, kdy se sejde ústřední výbor KSČM.

„Nejsem přesvědčen, o tom, že je to materiál, který by měl sloužit k tomu, že bychom vládě ustoupili a dohodu o toleranci dál realizovali,“ řekl Filip ČT.



Předsedovi KSČM na plánu vadí i to, že se nedá stihnout do podzimních sněmovních voleb. Legislativní proces, který by vznik banky umožnil, by podle něj trval šest měsíců. „A žádný takový zákon tady neleží,“ upozornil Filip.

Zklamaná z dokumentu předloženého premiérem je také komunistická předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá. „V tom materiálu není příliš konkrétních věcí,“ řekla Deníku N.

Podle ČT a Deníku N Babiš komunistům nedal analýzu toho, jak by nová banka mohla vypadat, ale předložil jim od loňska připravovaný návrh na zřízení národní rozvojové banky. Ta by mohla vzniknout transformací ČMZRB a byla by zaměřena především na úvěrování firem a samospráv. Pro zřízení takové banky by byla i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Pandemie ukázala obzvlášť, že nutnost státní banky je na místě,“ řekla ČT.

Ministerstvo financí Deníku N potvrdilo, že žádnou analýzu vzniku komerční banky v rukou státu nedělalo. Totéž tvrdí podle serveru i úřad vlády, který má také své expertní ekonomické oddělení.