„Vážím si toho, že jsem na začátku.“ Pavel v Ostravě zahájil stavbu koncertní haly

„Jsem rád, že v Ostravě umí nejen krásně obnovovat staré stavby a dávat jim nové využití, ale také stavět nádherné nové stavby. A vážím si toho, že jsem na začátku zrodu koncertní síně,“ řekl prezident Petr Pavel.

Jak uvedl Steven Holl, podle jehož návrhu se stavba provede, jde o spirituální dar pro budoucí generaci.

„Hudba nás pohltí. Hudba nás dokáže obklopit,“ řekl Holl při slavnostním zahájení. Uvedl, že na koncept svého návrhu přišel společně s manželkou. „Když jsme na tím před šesti lety začali přemýšlet, říkali jsme si, že pro koncertní sál by bylo dobré, aby se do něj vcházelo z klidné strany od parku,“ řekl. Současný vchod je z rušné komunikace. „Nakonec jsme přišli na to, jak neporušit stávající budovu a vytvořit novou strukturu nad ní. Do ní se bude vcházet právě z parku,“ řekl.

Prezident Pavel uvedl, že stavba by mohla být inspirativní nejen z architektonického, ale i technologického hlediska. „Těším se na novou ostravskou filharmonii. Věřím, že se to stihne do konce mého mandátu. Tak abych mohl přijet na zahajovací koncert,“ uvedl.

Výstavba koncertního sálu spojená s rekonstrukcí Domu kultury města Ostravy má trvat do roku 2027. Americký magazín Architizer zařadil v roce 2021 projekt mezi deset nejočekávanějších staveb světa.

Podobu koncertního sálu představila Ostrava v červenci 2019, kdy vyhlásila výsledky největší architektonické soutěže v novodobé historii města. Autory vítězného návrhu jsou studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy.

Nový komplex bude využíván jako hudební, kulturní, produkční či vzdělávací zázemí a bude zároveň sídlem Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Koncertní sál má mít 1 300 míst. Součástí projektu je například i divadelní sál s kapacitou 490 míst, komorní multifunkční sál s 515 místy, přednáškový multifunkční sál se 120 místy či edukační centrum s 200 místy.

Součástí komplexu má být i nahrávací studio, restaurace, kavárna a další prostory.

Podobné stavby, jako je ostravský koncertní sál, nyní chystají také Praha a Brno. V minulosti například Zlín otevřel v roce 2010 nové Kongresové centrum navržené zlínskou rodačkou, architektkou Evou Jiřičnou.

České Budějovice naopak zastavily projekt stavby kongresového centra přezdívaného podle tvaru Rejnok, který v srpnu 2008 představil slavný český architekt Jan Kaplický.