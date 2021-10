Končící jihočeský poslanec SPD Rozner se chce víc věnovat rodině a kapele Argema

„Nemrzí mě to, život jde dál. Určitě si mě velice ráda užije rodina, za to jsem nejvíc rád. Politika jde teď na druhou kolej, ale nechci z toho odejít. Přeju to (poslanecký mandát) naší paní doktorce (jednička jihočeské kandidátky SPD Iveta Štefanová), chraň bůh, že bych byl nepřející. Jsme spolu v dobrém pracovním vztahu, kampaň jsme dělali společně,“ řekl Rozner.



Vedl i vlastní kampaň, třeba v tištěných médiích. Jeden z titulků zněl ‚Chci do toho zabrušovat‘, v reakci na jeho výroky z podzimu 2017. Míní, že jeho vlastní kampaň mohla napomoci lepšímu výsledku SPD. V jižních Čechách skončilo dnes hnutí SPD podle předběžných výsledků na čtvrtém místě s 9,56 procenty hlasů a jedním poslaneckým křeslem.

„Já toho nelituju. Potěšilo mě, když jsem v den voleb vysazoval syna na praxi, že mi popřál hodně štěstí. To jsou věci, které mě nabíjí. Pro mě je rodina nejvíc a vždycky byla. Pro mě je nejvíc jedna věc, že jsem udržel rodinu a že jsme zůstali spolu,“ řekl Rozner. Chce si na ni teď udělat víc času. Těší se také, že v neděli ráno odjede s rodinou na Velkou pardubickou.

Rozner dělá 25 let manažera kapely Argema. Jak popsal, poslední roky nasedal v pátek do kapelní dodávky a z koncertů se vracel zpravidla v neděli nad ránem. S rodinou tak trávil jen neděle a pondělky, poté odjížděl do Sněmovny.