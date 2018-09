Konec depresivní ubytovny. Příbuzní těžce nemocných dětí v Motole dostanou nové pokoje

PRAHA Zatímco v komfortním mnichovském domě rodiny dlouhodobě nemocných dětí organizují společné popovídání u večeře, čeští rodiče museli přečkávat nelehkou situaci na stroze vybavené ubytovně. Nadační fond Ronalda McDonalda nyní společně s Fakultní nemocnicí Motol pomohli vylepšit zázemí pro rodiče nemocných dětí. Příbuzní dlouho hospitalizovaných dětí se dočkají nových pokojů.

Dosud Motol nabízel rodinám zázemí v obyčejně vybavené ubytovně kousek od dětského centra, za což musí rodiny platit a v případě naplněné kapacity sdílet pokoj i s jinými rodinami.

Jisté pohodlí tak rodiny sice měly, panelákový dům s nuzným vybavením jim ovšem nedovolil víc než přespat na posteli po nezbytně nutnou dobu. Vedle německých moderních domů, které nemají daleko k luxusním hotelům, však víc připomínal ubytovnu než náhradní domov.

Na konci loňského roku se po patnácti letech snažení Nadační fond Dům Ronalda McDonalda dohodl se zástupci fakultní nemocnice na podpisu smlouvy, podle níž má na jejím pozemku vyrůst moderní dům po vzoru takových zařízení ve světě.

„V tuto chvíli stále finalizujeme smlouvu mezi fondem a nemocnicí, se stavbou samotnou bychom rádi začali už v příštím roce. Jsme ale rádi, že jsme už nyní mohli příbuzným pacientů FN Motol alespoň částečně přispět,“ uvedl pro server Lidovky.cz ředitel Nadačního fondu Marek Šedivý.

Před jeho postavením se nicméně rodiny v těžké situaci, kteří se starají o onkologicky či hematologicky nemocné dětí, dočkají jiné pozitivní změny. „Celkem čtrnáct pokojů nemocniční ubytovny se podařilo společnými silami zrekonstruovat Fakultní nemocnici Motol a Nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda,“ popisuje Šedivý.

PODÍVEJTE SE, JAK VYPADALA UBYTOVNA PŘED PROMĚNOU

Rekonstrukce pokojů ubytovny stála téměř milion korun, přičemž necelou polovinu této částky stály základní úpravy jako malování, nová podlahová krytina a sanita, druhou polovinu investoval Dům Ronalda McDonalda do bytelných postelí s kvalitními matracemi.



„Těchto 14 pokojů je ukázkou toho, že nemocní ani jejich doprovod nejsou lidem lhostejní. Podařilo se spojit několik firem i jednotlivců, kteří projekt podpořili. Díky tomu tu můžeme mít nové postele české výroby od Nábytku Jelínek a trochu útulnosti prostoru dodaly obrazy naší bývalé pacientky a úspěšné ilustrátorky Elišky Podzimkové,“ uvedla mluvčí FN Motol Pavlína Danková.

Prostředky na proměnu pokojů získala nemocnice díky aukci obrázků dětských pacientů. Nadační fond pak pomohl získat potřebné vybavení pro kvalitní spánek. Změnou prošlo téměř vše. „Naším cílem je umožnit příbuzným nemocných ubytování s důstojném prostředí, kde si mohou odpočinout od stresu, který s sebou hospitalizace blízkého přináší,“ uvedl ředitel nadačního fondu důvod úprav.

Do kampaně za lepší ubytování rodin dlouhodobě nemocných se zapojila řada dobrovolníků. Mezi ně patří například moderátorka Štěpánka Duchková či Míša Dolinová, modelka Eva Čerešňáková či prezidentka nadačního fondu Pink Bubble Martina Šmuková.

Komfort pro rodiče i nemocného

Pokud jde o vybudování zcela nového domu, očekávání jsou velká. Koncept moderního domu, postaveného přímo v areálu, stojí na jednoduché myšlence, která se osvědčila v zahraničí: rodiny žijí v náhradním, hezkém prostředí po dobu, kdy je dítě dlouhodobě hospitalizováno, a jsou při tom jen několik minut od lůžka svého dítěte, což je oboustranně prospěšné.

Rodiče nemusí bydlet přímo v nemocnici, ať už na židli nebo na přistýlce přímo v pokoji pro těžce nemocné pacienty, mají možnost si odpočinout a sdílet své pocity v psychicky náročné situaci s dalšími rodiči.

Děti, které nejsou upoutané na lůžko, ale zároveň musí například dlouhodobě docházet na chemoterapii, pak v takovém domě mohou trávit čas se svými rodinnými příslušníky - v příjemnějším prostředí než v nemocničních pokojích. Právě to oceňují lékaři nejvíce.



Zahraniční studie už ukazují jasné výsledky - rodiny, které bydlely v komfortněji zařízeném domě, netrpěly tak silným posttraumatickým stresem jako ty, které těžkou životní situaci musely zvládat samy. Stálá přítomnost členů rodiny u dítěte totiž není prospěšná ani pacientovi, ani jeho nejbližším, jak si mnozí myslí.

Pro lékaře a další zdravotnický personál má takový dům i další výhody. Umožňuje jim co nejklidnější léčbu dětského pacienta, u nějž je nutný zvláště citlivý přístup, v brzkých ranních a večerních hodinách, aniž by nějak zvlášť zasáhla do jeho denního režimu.

Jedním ze silných zastánců tohoto řešení je německý lékař specializující se na dětskou kardiologii Peter Ewert, s nímž měl server Lidovky.cz možnost v loňském roce mluvit přímo v mnichovském domě u kliniky zaměřující se na srdeční potíže pacientů.

„Dům má tu výhodu, že rodiče mohou být kdykoli u svého dítěte do několika minut. Vidí jak na nemocnici, což je pro ně důležité, tak z druhé strany na zeleň,“ popisuje. Proč Česko ještě nemá takové možnosti, nechápe. „Skutečně nerozumím tomu, co je překážkou. Vždyť Praha není od Mnichova tak daleko,“ kroutí hlavou.

Rodiče nemocných jako komunita

Podle Marka Šedivého, ředitele nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, by měla mít v chystaném objektu v areálu Motola každá rodina svůj vlastní pokoj s koupelnou. K dispozici by měla společnou kuchyň, kde bude mít každý svou lednici a skříňku na potraviny. K odpočinku by jim sloužil též obývací pokoj či hrací koutek pro děti. Pokoje jsou podle Šedivého až pro čtyři osoby.



Šedivý vyzdvihuje i komunitní aspekt celého projektu: „O provoz domu se bude starat správce s dobrovolníky, kteří se pokusí vytvořit domácí atmosféru. Bývá zvykem, že kromě starostí o dům dobrovolníci v některých dnech připravují snídani nebo večeři pro všechny,“ vysvětluje.