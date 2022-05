Na Vítkově oslavili ústavní činitelé spolu s armádou výročí konce druhé světové války

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V hlavním městě se tradičně vzpomíná u Národního památníku na Vítkově. Pietního aktu, který začal v 10:30, se kromě prezidenta Zemana účastní také Petr Fiala (ODS), předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník generálního štábu Aleš Opata.

„Není to obyčejná oslava. Probíhající válka na Ukrajině nám připomíná, že svoboda a mír nejsou samozřejmostí. Musíme myslet, kromě obětí druhé světové války, také na oběti války, která právě probíhá,“ sdělil Fiala. Premiér zopakoval, že u Kyjeva se bojuje za Prahu. „Musíme jim být vděční,“ sdělil Fiala.

„Vítězství (v druhé světové válce, pozn.red.) napomohla sovětská armáda, tak to je. To, kdo pomohl zvítězit během druhé světové války, se nemění. Ale to, co se nyní děje na Ukrajině, vrhá stín na tyto události,“ uvedl předseda Vystrčil.

Kolem druhé hodiny odpolední uctí premiér Fiala, zástupci Parlamentu, armády, Prahy a Československé obce legionářské památku padlých ukrajinských vojáků Rudé armády a oběti Pražského povstání na Olšanských hřbitovech. Aktu se zúčastní i Ukrajinky, které opustily Ukrajinu kvůli invazi Ruska a v Praze našly dočasné přístřeší.

V Plzni v neděli vyvrcholí několikadenní Slavnosti svobody. Od 11:00 bude v centru města připravena přehlídka vojenských historických vozidel s přeletem dobových letounů.

Ve Velichovkách na Náchodsku se koná tradiční akce Mise Velichovky, která připomíná cestu americké jednotky, která jela 8. května 1945 z Plzně do Velichovek, kde chtěla německému maršálovi Ferdinandu Schörnerovi doručit rozhodnutí o kapitulaci německých vojsk. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky historické vojenské techniky, vojenského tábora, řemeslné trhy i dílny pro děti.

Výstava historické techniky a kolona vojenských vozidel bude odpoledne k vidění rovněž na brněnském náměstí Svobody.

V Letech na Písecku, kde byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy, si lidé po poledni připomenou památku romských a židovských obětí nacismu.

Ve Velkých Popovicích na Brněnsku zase odhalí pamětní desku na rodném domě letce RAF Karla Batelky.

Připomínky konce světové války se chystají mimo jiné také v Pardubicích, Českých Budějovicích, Liberci, Znojmě, Ústí nad Orlicí či České Lípě.

U příležitosti nedělního státního svátku, který připomíná ukončení druhé světové války v Evropě, si lidé mohou prohlédnout malostranské budovy Poslanecké sněmovny a Senátu. Zavítat mohou také do Hrzánského paláce, který slouží jako náhradní sídlo vlády. Zároveň celý víkend pokračují i prohlídky Benešovy vily v Sezimově Ústí. Den otevřených dveří se koná i na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).

Reprezentační sály, zasedací místnosti parlamentních výborů i hlavní jednací sál Poslanecké sněmovny budou dnes přístupné od 9.00 do 16.00 hodin (vchod z Malostranského náměstí č. 19) v rámci Dne otevřených dveří.



Interiéry Hrzánského paláce v Loretánské ulici si dnes veřejnost může prohlédnout letos poprvé. Jeho historie je spjata třeba se stavitelem Petrem Parléřem a žil v něm krátce i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V současné době slouží k reprezentačním účelům předsedy vlády i jako náhradní sídlo celé vlády. Komentované prohlídky začínají od 9:00, poslední skupina se vydá na prohlídkový okruh v 16:00.

Ve stejnou dobu budou otevřené i jindy nepřístupné prostory Valdštejnského a Kolovratského paláce, kde sídlí Senát, a rovněž sídlo Poslanecké sněmovny. Reprezentační sály, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla dolní komory budou přístupné od vchodu z Malostranského náměstí.

Skupiny návštěvníků budou doprovázet průvodkyně Prague City Tourism, které hosty během zhruba hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím. Ve sněmovních kuloárech před jednacím sálem si lidé budou moci prohlédnout výstavu o stavebním vývoji interiérů a výzdobě Thunovského paláce, tedy hlavní budovy Poslanecké sněmovny.

Ve Valdštejnském paláci si mohou příchozí prohlédnout Hlavní sál, Rytířskou a Audienční síň, Mytologickou chodbu nebo jednací sál senátorů, který vznikl v místě někdejších stájí koňů vévody Albrechta z Valdštejna. V Kolovratském paláci nahlédnou mimo jiné do Růžového a Zeleného salonku, kde zasedala prvorepubliková vláda a kde byla v roce 1938 seznámena s textem mnichovské dohody o zabrání československého pohraničí nacistickým Německem.

Budova MPSV v ulici Na Poříčním právu je součástí Pražské památkové rezervace, která je zapsána na seznamu UNESCO. První prohlídka, během níž se návštěvníci dozvědí mnohé o historii budovy i samotného ministerstva, začne v 9:00, další pak budou následovat každou čtvrthodinu. Poslední možnost zúčastnit se prohlídky bude v 15:30.

Obdarovat maminku

Na neděli připadá též i Den matek, který má vzdát úctu všem matkám. Den matek se připomíná po celém světě, kvůli rozdílným tradicím a historii se ale slaví v různých zemích v různé termíny, v Česku je to podle amerického vzoru druhou květnovou neděli. V USA byl svátek oficiálně uznán v roce 1914, v Československu se slaví od roku 1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.

Druhou květnovou neděli svátku věnuje vedle Česka třeba Německo, Rakousko, Itálie či Řecko.

Napříč státy se liší jak termín oslav, tak styl, jakým se vyjadřuje úcta a vděk matkám. Nejčastějším způsobem je ale obdarování drobným dárkem. Děti obvykle vlastnoručně vyrábí dárky, starší volí například bonboniéru nebo květinu. V některých zemích bývá zvykem pozvání na rodinnou večeři. Rodinní příslušníci také často v den oslav osvobodí matky od domácích prací a dopřejí jim například snídani do postele. V Nepálu se tradice zaměřuje na zesnulé matky.

Loni v Česku se po třech letech úbytku podle Českého statistického úřadu narodilo mírně více dětí, ačkoli počet žen v reprodukčním věku opět klesl. „Nárůst počtu narozených dětí byl odrazem vyšší plodnosti žen, která byla podle předběžných výsledků v roce 2021 nejvyšší za posledních 30 let. Vyšplhala se na 1,83 dítěte na jednu ženu reprodukčního věku,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. K nárůstu přispěl vyšší počet druhorozených dětí, zatímco prvorozených a dětí třetího či vyššího pořadí bylo proti roku 2020 méně.

S historií svátku matek se pojí jméno americké aktivistky Julii Ward Howeové, která v roce 1870 vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám ve svém Provolání ke dni matek. Zakladatelkou Svátku matek se pak stala Anna Marie Jarvisová, která bojovala o jeho oficiální uznání. Společný návrh amerického Kongresu roku 1914 stvrdil prezident Woodrow Wilson.

Po druhé světové válce byl v tehdejším Československu postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (MDŽ) slaveného vždy 8. března. Česko se k oslavám mateřského svátku vrátilo znovu po listopadové revoluci. Mezi oficiální státní svátky v kalendáři Den matek v Česku nepatří. Na třetí neděli v červnu pak připadá Den otců.